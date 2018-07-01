Фриланд: Безъядерный мир возможен

Канада убеждена в возможности избавления мира от ядерного оружия и готова работать над достижением этой цели. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд по случаю 50-й годовщины открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Канада продолжает верить в возможность достижения мира без ядерного оружия и решительно настроена выполнить свою роль в укреплении этого важного элемента основанного на правилах международного порядка", - сказала Х. Фриланд. Она отметила существенные достижения Договора, заметив при этом, что международная система нераспространения ядерного оружия нуждается в усилении.

"Хотя не следует недооценивать достижения Договора, очевидно, что режимы ядерного нераспространения и разоружения требуют дальнейшего укрепления. От незаконной разработки ядерного оружия Северной Кореей до постоянных нарушений ключевых соглашений по контролю за вооружением - мир должен отреагировать на тревожные события в этой сфере", - заявила глава МИД Канады. Она добавила, что Договор "сделал мир более безопасным и более стабильным".

Договор о нераспространении ядерного оружия был разработан Комитетом по разоружению ООН с целью помешать расширению круга государств, обладающих ядерным оружием, обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя по условиям Договора обязательств по ограничению возможности возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия, а также создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии. Он был одобрен Генеральной ассамблеей ООН 1 июня 1968 года и открыт для подписания на месяц позже.