В Мексике завершились выборы
Новости мира: Эти выборы являются самыми масштабными в истории страны.
В Мексике завершилось голосование на всеобщих выборах: в 30 из 32 мексиканских штатов граждане, кроме президента и депутатов парламента, избирали еще и местное самоуправление, в том числе губернаторов.
Кроме президента граждане Мексики должны выбрать 128 сенаторов на шестилетний срок и 500 членов Палаты Депутатов (нижней палаты парламента) на трехлетний срок.
По данным Национального избирательного института, обстановка в день голосования была спокойной, а явка – высокой. В списки избирателей внесли более 89 граждан Мексики.
За ходом голосования следили около 2,7 млн представителей политических партий, 30 тысяч местных и более 900 иностранных наблюдателей.Общественный порядок обеспечивали сотни тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Первые предварительные результаты голосования будут обнародованы ближе к полуночи (после 8:00 по Киеву).
На пост президента Мексики претендуют четыре кандидата:
- 64-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор - лидер альянса "Вместе сотворим историю" ("Партия труда", партия "Социальная солидарность", "Движение за национальное возрождение");
- 49-летний юрист Хосе Антонио Меаде от коалиции "Все за Мексику" ("Новый альянс", "Зеленая экологическая партия", "Институционно-революционная партия");
- 39-летний юрист Рикардо Анайя от коалиции "Вперед, ради Мексики" ("Партия национального действия", "Гражданское движение" и "Партия демократической революции");
- независимый кандидат, губернатор штата Нуэво-Леон Хайме Родригес.