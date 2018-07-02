В Мексике завершились выборы

В Мексике завершилось голосование на всеобщих выборах: в 30 из 32 мексиканских штатов граждане, кроме президента и депутатов парламента, избирали еще и местное самоуправление, в том числе губернаторов.

Кроме президента граждане Мексики должны выбрать 128 сенаторов на шестилетний срок и 500 членов Палаты Депутатов (нижней палаты парламента) на трехлетний срок.

По данным Национального избирательного института, обстановка в день голосования была спокойной, а явка – высокой. В списки избирателей внесли более 89 граждан Мексики.

За ходом голосования следили около 2,7 млн представителей политических партий, 30 тысяч местных и более 900 иностранных наблюдателей.Общественный порядок обеспечивали сотни тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Первые предварительные результаты голосования будут обнародованы ближе к полуночи (после 8:00 по Киеву).

На пост президента Мексики претендуют четыре кандидата: