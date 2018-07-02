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План газовой независимости Аргентины оказался под угрозой

Флаг Аргентины
21:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Планы Аргентины полностью обеспечивать свои потребности в природном газе оказались под угрозой из-за масштабного валютного кризиса, который подорвал доверие инвесторов к экономике страны.

Кризис заставил Буэнос-Айрес сократить импорт энергоносителей: первыми пострадали закупки СПГ, но ослабление спроса может повлиять и на объемы потребления природного газа в целом, пишет аналитик Interfax Energy Абишек Кумар в обзоре Global Gas Analytics (GGA). Пока инвесторы все еще сохраняют интерес к аргентинскому upstream, однако при ухудшении ситуации их интерес угаснет.

В мае курс песо к доллару США упал до рекордного минимума, в связи с чем возникли сомнения в способности страны обслуживать внешний долг. Аргентинский ЦБ тогда был вынужден за неделю поднять ключевую ставку с 27,25% до 40%, а правительство Аргентины обратилось к Международному валютному фонду за кредитной линией на $50 млрд.

Валютный кризис нанес удар по структурным реформам президента Аргентины Маурисио Макри, одной из целей которых было увеличение притока иностранных инвестиций в месторождения нефти и газа. По мнению властей, инвесторов должны были привлечь такие факторы, как невысокая стоимость рабочей силы, пониженная ставка пошлин на импорт бурового оборудования и гарантия минимальной цены газа нетрадиционных источников из бассейна Неукен, в который входит сланцевое месторождение Вака Муэрта.

Vaca Muerta считается одним из крупнейших месторождений нетрадиционных углеводородов за пределами Северной Америки. По оценкам министерства энергетики США, технически извлекаемые запасы нефти оцениваются в 27 млрд баррелей, газа - 802 трлн кубических футов.

Буэнос Айрес также занимается строительством железной дороги для поставки сырья и оборудования на месторождение Vaca Muerta. Помимо этого, Аргентина рассчитывает на участие международных нефтяных компаний в предстоящих аукционах блоков на шельфе.

Благодаря государственному стимулированию добыча природного газа в Аргентине в 2017 году выросла до 42 млрд куб. м. По прогнозам GGA, в 2018 -2023 годах производство газа в стране будет расти примерно на 2,5% в год, при условии, что сохранятся возможности госзаимствований на внешнем рынке.

Повышение тарифов для аргентинских потребителей вместе с высокой инфляцией могут подорвать внутренний спрос на газ, а также новые трубопроводные мощности. В 2011-2017 годах потребление природного газа в Аргентине росло в среднем на 2,1% в год. По прогнозам GGA, в 2018-2023 годах среднегодовой прирост составит 1,5%.

Сокращение импорта энергоносителей было одной из основных стратегий М.Макри и его правительства, к 2022 году планировалось прекратить внешние закупки СПГ. Аргентина импортировала 3,35 млн тонн СПГ в 2017 году, что на 28% ниже показателя 2015 года. По прогнозам GGA, в текущем году импорт СПГ в Аргентину упадет еще на 10% по сравнению с 2017 годом.

При этом Аргентина планирует продолжить импортировать трубопроводный газ из Боливии как минимум до 2030 года. Одной из причин данного решения является тот факт, что этот газ преимущественно используется в регионах, удаленных от провинции Неукен и ее месторождений.

Сейчас Аргентина готовится к запуску первого раунда тендера на освоение шельфовых месторождений, в рамках которого будут предлагаться лицензии на геологоразведку и добычу на участках в бассейнах Austral и West Malvinas, а также в северном секторе аргентинского шельфа. Ожидается, что старт раунду будет дан уже в июле, к ноябрю поступят заявки, а распределение лицензий пройдет до конца 2018 года.

Второй раунд, на который будут выставлены участки в южной части аргентинского шельфа, состоится в 2019 году.

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Новости мира, Аргентина, Буэнос-Айрес, Валютный кризис, Газ.
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