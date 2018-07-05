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Италия предоставит Ливии флот для усиления контроля мигрантов

Мигранты
05:56 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Италия также примет участие в подготовке сотрудников береговой охраны.

Правительство Италии передаст Ливии 12 лодок для борьбы с торговлей людьми и для остановки миграционного потока в Европу.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление правительства Италии.

"Правительство Италии передаст Ливии 12 лодок для помощи в борьбе с торговлей людьми и для остановки миграционного потока в Европу", - говорится в сообщении.

Итальянские власти дополнительно обязуются поддерживать все 12 лодок до конца года, а также предоставить тренинговые программы для ливийской береговой охраны и представителей ВМС Ливии.

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Отмечается, что в течение последних нескольких недель некоторые лидеры ЕС обвинили неправительственные организации в косвенной помощи контрабандистам, акцентируя внимание на том, что лучше всего дать возможность ливийской береговой охране координировать миссии по спасению мигрантов и их возвращению в Ливию.

Как сообщалось, гуманитарное судно с 59 мигрантами, спасенными у побережья Ливии, отправились в испанскую Барселону после того как его отказались принять Италия и Мальта.

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Новости мира, Италия, Корабли, Ливия, Мигранты.
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