Взлет украинской "Мрии" из кабины пилота: видео

Ан-225 "Мрия" является самым большим транспортным самолетом в мире.

Это произошло в аэропорту Чиморе в Боливии. Ролик опубликован на канале "D Antonov" в YouTube. Ранее украинский турбовинтовой транспортный самолет Ан-225 "Мрия" поразил очевидцев пролетом на сверхнизкой высоте во время посадки в Боливии.

Ан-225 "Мрия" создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор "Мрия" остается крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом.