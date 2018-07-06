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Взлет украинской "Мрии" из кабины пилота: видео

Самолет "Мрия"
09:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости мира: В сети показали видео, на котором зафиксирован момент взлета украинского самолета Ан-225 "Мрия" из кабины пилота.

Ан-225 "Мрия" является самым большим транспортным самолетом в мире.

 

Это произошло в аэропорту Чиморе в Боливии. Ролик опубликован на канале "D Antonov" в YouTube. Ранее украинский турбовинтовой транспортный самолет Ан-225 "Мрия" поразил очевидцев пролетом на сверхнизкой высоте во время посадки в Боливии.

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Ан-225 "Мрия" создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор "Мрия" остается крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом.

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Новости мира, Боливия, Мрия, Самолет.
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