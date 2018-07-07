США и КНДР договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации

В ходе переговоров госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньяне достигнута договоренность о создании рабочих групп, задачей которых будет контроль над реализацией конкретных шагов по денуклеаризации Северной Кореи, сообщили СМИ со ссылками на представителя госдепа Хизер Нойерт.

Х.Нойерт также сообщила журналистам, что в ходе переговоров помимо проблем, связанных с отказом КНДР от ракетно-ядерной программы, обсуждался вопрос о репатриации останков американцев, погибших в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

Согласно сообщениям, М.Помпео временно покинул место проведения переговоров для того, чтобы в спокойной обстановке обсудить по телефону ход переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

М.Помпео в пятницу прибыл в столицу Северной Кореи, чтобы продолжить консультации с руководством КНДР по вопросам реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента США Д.Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре.

Во время краткой остановки в Токио ранее в пятницу М.Помпео заявил журналистам: "В ходе поездки я намерен уточнить некоторые детали обязательств и продолжить претворение в жизнь того, что оба лидера обещали друг другу и всему миру".

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, лидеры США и КНДР подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

Однако в соглашении, подписанном Д.Трампом и Ким Чен Ыном, не было детального плана по атомному разоружению Северной Кореи, и теперь, как отмечают СМИ, перед М.Помпео стоит задача добиться от Пхеньяна подробного плана денуклеаризации.