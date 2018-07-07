Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 07.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Сенцова
В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Сенцова
Новости: Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Новости: Обзор фантастического матча 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия (Видео)
Обзор матча 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия (Видео)
Новости: Ивана Купала 2018: сегодня, 7 июля, отмечаем праздничный день
Ивана Купала 2018: сегодня, 7 июля, отмечаем праздничный день
X

США и КНДР договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации

Майк Помпео и Ким Чен Ын
09:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Госсекретарь США Майк Помпео во время переговоров в Пхеньяне договорился о создании рабочих групп для реализации конкретных шагов по денуклеаризации КНДР.

В ходе переговоров госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньяне достигнута договоренность о создании рабочих групп, задачей которых будет контроль над реализацией конкретных шагов по денуклеаризации Северной Кореи, сообщили СМИ со ссылками на представителя госдепа Хизер Нойерт.

Х.Нойерт также сообщила журналистам, что в ходе переговоров помимо проблем, связанных с отказом КНДР от ракетно-ядерной программы, обсуждался вопрос о репатриации останков американцев, погибших в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

Согласно сообщениям, М.Помпео временно покинул место проведения переговоров для того, чтобы в спокойной обстановке обсудить по телефону ход переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

М.Помпео в пятницу прибыл в столицу Северной Кореи, чтобы продолжить консультации с руководством КНДР по вопросам реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента США Д.Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре.

В Вашингтоне рассказали, почему Трамп хочет встретиться с Путиным

Во время краткой остановки в Токио ранее в пятницу М.Помпео заявил журналистам: "В ходе поездки я намерен уточнить некоторые детали обязательств и продолжить претворение в жизнь того, что оба лидера обещали друг другу и всему миру".

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, лидеры США и КНДР подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

Однако в соглашении, подписанном Д.Трампом и Ким Чен Ыном, не было детального плана по атомному разоружению Северной Кореи, и теперь, как отмечают СМИ, перед М.Помпео стоит задача добиться от Пхеньяна подробного плана денуклеаризации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Денуклеаризация, Ким Чен Ын, КНДР, Майк Помпео, Переговоры, Пхеньян, Рабочая группа.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Убийственная жара в Канаде: увеличилось количество жертв Италия предоставит Ливии флот для усиления контроля мигрантов Пострадавшие возле Солсбери отравились Новичком

Последние новости

Лидер англичан рассказал о ситуации в сборной Симпатичные девушки, от которых не хочеться отводить взгляд (Фото) Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие" на Донбассе, один военный ранен
Сегодня читают
01 Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
02 Аваков предложил механизм давления на неонацистов
03 Нереально везучий водитель чудом остался жив, но лишился автомобиля (Видео)
04 Ученые рассказали о геологическом парадоксе английской деревни Уилленд
05 В США отреагировали на отказ украинскому омбудсмену во встрече с Сенцовым
Новости сегодня
09:58 Под Харьковом появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
09:52 Стало известно будущее тренера сборной Бразилии
09:51 Бедность и богатство: чем играются из семей с разными доходами (Фото)
09:46 В Кировоградской области нардеп попал в серьезное ДТП
09:38 Паулинью сравнил матч с Бельгией с разгромным поражением против Германии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Закарпатье 7 июля объявили День траура
На Закарпатье 7 июля объявили День траура
Новости: Консул сможет посетить Сущенко 9 июля
Консул сможет посетить Сущенко 9 июля
Новости: В Португалии отклонили законопроект о запрете корриды
В Португалии отклонили законопроект о запрете корриды
Новости: Ивана Купала 2018: красивые поздравления в открытках
Ивана Купала 2018: красивые поздравления в открытках
Добавить комментарий
0