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На Гавайях произошло сильное землетрясение

Сейсмограф
09:26 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Землятрясение произошло недалеко от вулкана на острове Гавайи, оно было магнитудой 5,4 по шкале Рихтера.

Землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера произошло в 6 км к запад-юго-западу от вулкана на острове Гавайи (США - ред.) вчера. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 19,4055 градуса северной долготы и 155,2965 градуса западной широты. Гипоцентр залегал на глубине 0,35 км.

Вчера, 8 июля, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Напомним, на западе Албании у залива Лалеси, популярного среди туристов места в 30 км к западу от столицы Тираны, в среду около 9 утра произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение магнитудой 5,0 по шкале Рихтера произошло 1 июля в 17:27:01 по Гринвичу в 76 км к северо-востоку от японского города Муцу.

В Мексике зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1

Почти 7 тыс. жилых домов и хозяйственных построек повреждены в японской префектуре Осака на юго-западе острова Хонсю в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло 18 июня.

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 395 человек, также погибли пять человек. Сейчас более тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.

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Все по теме:

Новости мира, Гавайи, Геологическая служба США, Землетрясение, Происшествие.
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