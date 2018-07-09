На Гавайях произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера произошло в 6 км к запад-юго-западу от вулкана на острове Гавайи (США - ред.) вчера. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 19,4055 градуса северной долготы и 155,2965 градуса западной широты. Гипоцентр залегал на глубине 0,35 км.

Вчера, 8 июля, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Напомним, на западе Албании у залива Лалеси, популярного среди туристов места в 30 км к западу от столицы Тираны, в среду около 9 утра произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение магнитудой 5,0 по шкале Рихтера произошло 1 июля в 17:27:01 по Гринвичу в 76 км к северо-востоку от японского города Муцу.

Почти 7 тыс. жилых домов и хозяйственных построек повреждены в японской префектуре Осака на юго-западе острова Хонсю в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло 18 июня.

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 395 человек, также погибли пять человек. Сейчас более тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.