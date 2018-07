Эфиопия и Эритрея официально завершили 20-летний конфликт

Лидеры Эфиопии и Эритреи провели историческую встречу, результатом которой два государства объявили об окончании военного противостояния и заключении мира, приводит в понедельник слова министра информации Эритреи Йемана Гебремескеля межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

"Состояние войны, в котором находились две страны, закончено. Мы объявляем новую эпоху мира и дружбы", - написал министр на своей странице в Twitter.

#Ethiopia & #Eritrea are determined to close a costly chapter and eager to make up for lost opportunities putting the interest and aspirations of their people at the center. Upon the conclusion of HE PM Dr Abiy Ahmed visit in Asmara, the two parties agreed the following. 1/2

— Fitsum Arega (@fitsumaregaa) 9 июля 2018 г.