Эфиопия и Эритрея официально завершили 20-летний конфликт

Лидеры Эфиопии и Эритреи провели историческую встречу, результатом которой два государства объявили об окончании военного противостояния и заключении мира, приводит в понедельник слова министра информации Эритреи Йемана Гебремескеля межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

"Состояние войны, в котором находились две страны, закончено. Мы объявляем новую эпоху мира и дружбы", - написал министр на своей странице в Twitter.

#Ethiopia & #Eritrea are determined to close a costly chapter and eager to make up for lost opportunities putting the interest and aspirations of their people at the center. Upon the conclusion of HE PM Dr Abiy Ahmed visit in Asmara, the two parties agreed the following. 1/2 — Fitsum Arega (@fitsumaregaa) 9 июля 2018 г.

По данным телеканала "Аль-Арабийя", встреча прошла накануне в столице Эритреи Асмэре. В ней приняли участие премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеверки. Стороны заключили декларацию о мире и дружбе, а также заявили о готовности сотрудничать в ряде сфер, в том числе - в экономической и социальной областях.

Военный конфликт между Эфиопией и Эритреей вспыхнул в 1998 году и продлился до 2000 года из-за территориальных споров. Тогда боевые действия унесли около 80 тыс. жизней.

Мирный договор был подписан сторонами в декабре 2000 года, однако Эфиопия отказалась принимать окончательное решение арбитража, вынесенное через два года по вопросу о разделении спорных территорий. Ситуация, балансировавшая между миром и войной, просуществовала почти два десятка лет.