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Новая Зеландия планирует закупить самолеты Boeing у США

Boeing США
10:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.militaryparitet.com

Новости мира: Новая Зеландия намеревается закупить у США четыре самолета Boeing для патрулирования Тихого океана.

Правительство Новой Зеландии подтвердило намерение закупить в США четыре самолета Boeing нового поколения для обновления воздушного парка, предназначенного для морского патрулирования.

Об этом сообщает издание The Australian.

"Поддержка морских патрульных возможностей имеет важное значение для Новой Зеландии как для национальной безопасности, так и для нашей способности способствовать глобальным усилиям по безопасности", - отметил министр обороны Новой Зеландии Рон Марк.

Он заявил, что новые самолеты обойдутся бюджету страны в 2,35 млрд новозеландских долларов, включая системы обучения, инфраструктуру и другие связанные с этим расходы. Самолеты P8-A Poseidon заменят шесть патрульных самолетов Orion, которые эксплуатируются Королевской авиацией Новой Зеландии. Новые летательные аппараты начнут патрулирование в 2023 году.

По словам министра, использование Новой Зеландией такого же оборудования, которое используют Канада, США и Австралия, будет иметь огромные преимущества, поскольку все страны являются членами одного разведывательного альянса "Пять глаз".

Руководство Boeing заявило, что самолеты предназначены для противолодочных и надводных боевых действий, а также разведывательных и наблюдательных миссий.

Новая Зеландия не будет разрабатывать месторождения в океане

На прошлой неделе Новая Зеландия обнародовала новый долгосрочный оборонный план в котором, наряду с другими вопросами по безопасности, отмечена обеспокоенность экономическим влиянием Китая на тихоокеанские страны и милитаризацию Южно-Китайского моря.

Правительство Австралии выделит $5 миллиардов на приобретение американских беспилотников.

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Новости мира, Boeing, Авиация, Альянс "Пять глаз", Новая Зеландия, США.
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