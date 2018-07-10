Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

Иран угрожает закрыть Ормузский пролив

Ормузский пролив
16:54 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Иран возмущен угрозами с стороны США, в ответ на них он закроет Ормузский пролив и тем самым лишит США стратегической точки.

Иран закроет Ормузский пролив, если США введут ограничения на экспорт иранской нефти.

Об этом сказал заместитель спикера иранского парламента Али Муттахари, сообщает Anadolu.

"США не готовы к войне в регионе. Ответом Ирана на угрозы США полностью изолировать экспорт иранской нефти станет перекрытие Ормузского пролива", - заявил Муттахари иранскому информагентству ICANA.

Он отметил, что позиция, которой президент Ирана Хасана Рухани придерживается в ответ на угрозу Вашингтона ввести санкции на экспорт иранской нефти, носит сдерживающий характер.

В ходе встречи с представителями иранской общины в Швейцарии на прошлой неделе Рухани выразил возмущение санкциями на экспорт иранской нефти, введения которых во всем мире намерены добиться США.

Отметив, что Соединенные Штаты хотят полностью остановить экспорт нефти Ирана, Рухани сказал: "Администрация США заявила, что не позволит Ирану экспортировать ни капли нефти», а это означает, что весь регион не сможет экспортировать нефть. Если Вашингтон сделает это, то будет вынужден смириться с последствиями", - сказал он.

Цены на нефть WTI опять растут

Как известно, Ормузский пролив - узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.

На настоящий момент пролив является единственным морским путём, позволяющим экспортировать газ и нефть, добываемые в странах Персидского залива, в третьи страны — в частности, в Японию, США и страны Западной Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Иран, Нефть, Ормузский пролив, Санкции, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Власти Мехико ведут поиски похищенного контейнера с радиоактивным веществом СМИ: Канада намерена возглавлять войска НАТО в Латвии еще несколько лет Фриланд призвала немедленно освободить задержанных в Мьянме журналистов

Последние новости

Какие витамины необходимые для будущей мамы Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным "Джеку Воробью" предъявляют обвинение за избиение коллеги
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
19:25 В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться
19:22 "Динамо" объявило о трансфере бразильского защитника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0