Иран угрожает закрыть Ормузский пролив

Иран закроет Ормузский пролив, если США введут ограничения на экспорт иранской нефти.

Об этом сказал заместитель спикера иранского парламента Али Муттахари, сообщает Anadolu.

"США не готовы к войне в регионе. Ответом Ирана на угрозы США полностью изолировать экспорт иранской нефти станет перекрытие Ормузского пролива", - заявил Муттахари иранскому информагентству ICANA.

Он отметил, что позиция, которой президент Ирана Хасана Рухани придерживается в ответ на угрозу Вашингтона ввести санкции на экспорт иранской нефти, носит сдерживающий характер.

В ходе встречи с представителями иранской общины в Швейцарии на прошлой неделе Рухани выразил возмущение санкциями на экспорт иранской нефти, введения которых во всем мире намерены добиться США.

Отметив, что Соединенные Штаты хотят полностью остановить экспорт нефти Ирана, Рухани сказал: "Администрация США заявила, что не позволит Ирану экспортировать ни капли нефти», а это означает, что весь регион не сможет экспортировать нефть. Если Вашингтон сделает это, то будет вынужден смириться с последствиями", - сказал он.

Как известно, Ормузский пролив - узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.

На настоящий момент пролив является единственным морским путём, позволяющим экспортировать газ и нефть, добываемые в странах Персидского залива, в третьи страны — в частности, в Японию, США и страны Западной Европы.