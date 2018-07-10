Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета

Россия отвергла просьбу Польши провести исследования обломков разбившегося президентского Ту-154М, в частности, реконструкцию самолета.

Об этом информирует польская подкомиссия по расследованию Смоленской катастрофы.

"Информируем, что в связи с обращением с марта этого года подкомиссии по возобновлению расследования авиакатастрофы с российской стороны по поводу возможного проведения в Смоленске реконструкции обломков, российская сторона ответила отказом",- говорится в заявлении подкомиссии.

Отмечается, что в ответе МИД России от 22 мая 2018 года отмечается: невозможно провести реконструкцию обломков самолета на месте "без прикосновения к ним, изменения их вида, и особенных признаков".

Как подчеркивается, позиция российской стороны свидетельствует о "злой воле или абсолютном отсутствии компетенций в области расследования авиакатастроф".

Польская подкомиссия обращает внимание, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) в своей инструкции (Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation Doc. 9756 patr.3, chap.8) признает реконструкцию разбитого самолета "очень важной и нужной" в выяснении причин катастрофы.

"Очевидно, что профессиональная реконструкция, которая соответствует рекомендациям ICAO, никоим образом не угрожает прикосновению, изменению вида и особых признаков самолета", - отмечает польская подкомиссия.

Она добавляет, что это является "ключевой" процедурой для установления причин Смоленской катастрофы.

Отмечается, что позиция российской стороны в этом деле "подтверждает диагноз, который содержится в рапорте Совета Европы, сравнивает действия Российской Федерации к поведению СССР в деле катынского геноцида и прямо называет это действиями, имеющими признаки провокации".

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила Смоленское следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается два взрыва на борту самолета еще до столкновения с землей.

В авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в частности тогдашний президент РП Лех Качиньский.