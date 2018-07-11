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СБ ООН считает историческим шагом декларацию между Эфиопией и Эритреей

СБ ООН
09:28 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНН

Новости мира: Совет Безопасности ООН приветствует подписание декларации о мире и дружбе между Эфиопией и Эритреей и считает его историческим шагом.

Совет Безопасности ООН считает подписание декларации о мире и дружбе между Эфиопией и Эритреей историческим шагом, который будет иметь позитивные последствия для всего региона. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении.

"Страны СБ приветствовали намерение обеих стран возобновить дипломатические связи и открыть новую главу сотрудничества и партнерства", — отмечается в документе.

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Как отметили страны Совбеза, подписание декларации является "историческим и значимым шагом со значительными позитивными последствиями для Африканского Рога и всего региона".

"Члены Совета Безопасности также приветствуют намерение Эритреи и Эфиопии совместно работать в интересах региональной безопасности и надеются на активное участие Эритреи в работе Межправительственной организации по развитию", — подчеркивается в заявлении.

Страны Совбеза подтвердили свою готовность поддерживать работу Эфиопии и Эритреи по реализации подписанной декларации.

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Новости мира, Декларация о мире и дружбе, Исторический шаг, Подписание, СБ ООН, Эритрея, Эфиопия.
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