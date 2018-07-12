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Масштабное наводнение в Японии: уже погибли почти 200 человек

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Наводнение в Японии
09:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Японии количество погибших из-за наводнения увеличилось до 199 человек, эта цифра не окончательна, так как поиск людей продолжается.

До 199 человек увеличилось число погибших в результате наводнения в Японии, сообщил в четверг журналистам генсек кабинета министров Есихидэ Суга.

Он отметил, что эта цифра не является окончательной, поиск людей в пострадавших от стихии районах продолжается.

Чиновник сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который в среду посетил один из наиболее пострадавших районов страны, в четверг отправится в следующий.

Ранее сообщалось, что глава японского правительства в связи со сложившейся ситуацией отменил ранее запланированные зарубежные поездки.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы людям не пришлось жить в некомфортных условиях и временных убежищах", - заявил премьер на заседании правительства.

Не менее 10 тыс. человек, эвакуированных из опасных районов, в настоящее время живут в палатках и других временных убежищах.

По информации СМИ, правительство приняло решение об использовании резервного фонда бюджета на 2018 год для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Наводнение вызвано мощными ливнями, обрушившимися на центральные и юго-западные районы Японии на минувшей неделе. Это взывало разливы рек и сходы селей.

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Новости мира, Видео, Количество погибших, Наводнение в Японии, Пропавшие без вести, Рост.
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