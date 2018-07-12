Масштабное наводнение в Японии: уже погибли почти 200 человек
Новости мира: В Японии количество погибших из-за наводнения увеличилось до 199 человек, эта цифра не окончательна, так как поиск людей продолжается.
До 199 человек увеличилось число погибших в результате наводнения в Японии, сообщил в четверг журналистам генсек кабинета министров Есихидэ Суга.
Он отметил, что эта цифра не является окончательной, поиск людей в пострадавших от стихии районах продолжается.
Чиновник сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который в среду посетил один из наиболее пострадавших районов страны, в четверг отправится в следующий.
Ранее сообщалось, что глава японского правительства в связи со сложившейся ситуацией отменил ранее запланированные зарубежные поездки.
"Мы сделаем все возможное для того, чтобы людям не пришлось жить в некомфортных условиях и временных убежищах", - заявил премьер на заседании правительства.
Не менее 10 тыс. человек, эвакуированных из опасных районов, в настоящее время живут в палатках и других временных убежищах.
По информации СМИ, правительство приняло решение об использовании резервного фонда бюджета на 2018 год для ликвидации последствий стихийного бедствия.
Наводнение вызвано мощными ливнями, обрушившимися на центральные и юго-западные районы Японии на минувшей неделе. Это взывало разливы рек и сходы селей.