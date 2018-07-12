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Канада поддерживает США относительно "Северного потока-2"

Джастин Трюдо
12:40 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Канада обеспокоена проектом "Северный поток-2", так как это будет очень хороший рычаг давления на всю Европу.

Правительство канадского премьер-министра Джастина Трюдо и администрация президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе нашли то редкое вопрос, в котором они солидарны. Это - общая озабоченность по поводу российского газопровода, который должен пройти через Балтийское море в Германию, передает Huffington post.

В Канаде "серьезно обеспокоены" из-за проекта газопровода "Северный поток-2", который выведет газ из России в Европу, заявила в среду министр иностранных дел Канады Фриланд.

Она сказала, что обсудила эту проблему с украинской стороной, которая выступает против строительства трубопровода, который может предоставить России дополнительные рычаги влияния на европейские страны.

Ранее на встрече с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Трамп на полях саммита НАТО в Брюсселе, назвал Германию "узником России" из-за проекта трубопровода "Северный поток-2". Впрочем, название российского газопровода он вслух не озвучивал.

Фриланд здесь была более конкретной, рассказав об опасениях Канады по проекту.

"Когда речь идет о "Северном потоке", Канада имеет серьезную обеспокоенность по этому проекту. Канада ясно заявила об этом во время международных переговоров со многими странами", - сказала она.

"Мы обсудили это с Украиной. Таким образом, Канада с нашими партнерами четко осознает, что у нас проблемы с "Северным потоком-2", - отметила министр.

Фриланд отметила также, что она имела "хорошую беседу" с министром иностранных дел Дании по трубопроводу, который является "проблемой, что очень сильно затрагивает Данию".

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, общаясь с изданием, также заявил, что "очень доволен" заявлением Фриленд. Он отметил, что противостояние трубопроводу осуществляється не только в интересах национальной безопасности Канады, но и в ее экономических интересах.

По словам посла, Россия в прошлом неоднократно перекрывала доступ к энергии в качестве рычагов влияния на Европу, и эта тенденция продолжится. 

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"Они будут использовать это, чтобы ослабить Европейский Союз, разделить европейских союзников. И дело не только в Украине", - сказал он.

США могут ввести санкции против компаний, работающих над "Северным потоком - 2".

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Новости мира, Джастин Трюдо, Канада, Северный поток-2, США, Украина.
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