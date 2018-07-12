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Лидеры НАТО призвали Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе

НАТО
15:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости мира: Лидеры Альянса обозначили для России основные шаги для обеспечения всеобъемлющего режима прекращения огня и ликвидации гуманитарной катастрофы на Донбассе.

Главы государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) призывают Российскую Федерацию как сторону Минских соглашений вывести с Донбасса тяжелое вооружение и все формирования подконтрольных ей боевиков. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Североатлантического совета при участии Украины и Грузии в рамках саммита Альянса в Брюсселе.

"Продолжающийся вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный и поддерживаемый Россией, остается главной проблемой для евроатлантической безопасности, и привел к гуманитарной катастрофе на Донбассе. Это привело к гибели более 10 тысяч человек и к перемещению более 1,5 миллиона украинских граждан", - сказано в заявлении.

"Страны-союзники и Украина снова заявили о поддержке урегулирования конфликта дипломатическими средствами в соответствии с Минскими соглашениями и приветствовали усилия "Нормандского формата" в этой связи. Они настоятельно призвали все стороны полностью соблюдать обязательства, под которыми они поставили подписи", - говорится в заявлении.

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"Россия как сторона Минского соглашения несет значительную ответственность в этом контексте. НАТО и Украина призвали Россию вывести ее войска и прекратить всю политическую, финансовую и военную поддержку управляемым Россией боевикам в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в заявлении. "Лидеры НАТО и Украина подчеркнули, что обеспечение всеобъемлющего режима прекращения огня, вывод тяжелого вооружения, эффективный мониторинг и проверка со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вывод подчиненных российских формирований и тяжелой военной техники, а также разоружение незаконных групп остаются первыми важными шагами для деэскалации конфликта", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что СММ ОБСЕ должна иметь полный, безопасный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины, в том числе вдоль российско-украинской государственной границы. "НАТО и Украина призвали Россию вернуться к Совместному центру по контролю и координации для того, чтобы обеспечить посредничество в установлении режимов прекращения огня на местах", - говорится в заявлении.

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Новости мира, Боевики, Донбасс, НАТО, Режим прекращения огня, Россия.
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