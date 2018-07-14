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Стало известно время и место встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Владимир Путин и Дональд Трамп
09:49 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в Хельсинки 16 июля около 13:00 в Президентском дворце.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля, около 13:00 в Президентском дворце. Об этом сообщает канцелярия президента Финляндии, передает "Корреспондент".

Утром 16 июля глава финского государства Саули Ниинистё с супругой Йенни Хаукио примут чету Трампов в президентской резиденции в Мянтуниеми.

Переговоры Путина и Трампа пройдут в Готическом зале Президентского дворца. Они будут продолжены во время рабочего обеда, перед которым в Президентском дворце состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными

Ожидается, что по завершении встречи президенты России и США выступят на совместной пресс-конференции. После этого Ниинисте проведет встречу с Путиным.

Напомним: Финляндия ввела контроль на границах с ЕС из-за встречи Трампа и Путина. После встречи с российским президентом американского лидера будет ждать запасной самолет в Таллине.

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Новости мира, 16 июля, Владимир Путин, Встреча, Дональд Трамп, Президентский дворец, Хельсинки.
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