Стало известно время и место встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Новости мира: Президент РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в Хельсинки 16 июля около 13:00 в Президентском дворце.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля, около 13:00 в Президентском дворце. Об этом сообщает канцелярия президента Финляндии, передает "Корреспондент".
Утром 16 июля глава финского государства Саули Ниинистё с супругой Йенни Хаукио примут чету Трампов в президентской резиденции в Мянтуниеми.
Переговоры Путина и Трампа пройдут в Готическом зале Президентского дворца. Они будут продолжены во время рабочего обеда, перед которым в Президентском дворце состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными
Ожидается, что по завершении встречи президенты России и США выступят на совместной пресс-конференции. После этого Ниинисте проведет встречу с Путиным.
Напомним: Финляндия ввела контроль на границах с ЕС из-за встречи Трампа и Путина. После встречи с российским президентом американского лидера будет ждать запасной самолет в Таллине.