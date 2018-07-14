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Долгожданный мир: Президент Эритреи на три дня прибыл в столицу Эфиопии

Абий Ахмед и Исайяс Афеворки
19:46 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф

Новости мира: В аэропорту Аддис-Абебы главу Эритреи встречал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

Президент Эритреи Исайяс Афеворки в рамках заключенного мира с Эфиопией прибыл в Аддис-Абебу с трехдневным визитом.

Это первый визит президента Эритреи в Эфиопию за последние 20 лет, передает Анадолу

Президент Эритреи в рамках официального визита встретится с президентом Мулату Тешоме и рядом официальных лиц Эфиопии, посетит регионы страны.

Афеворки также примет участие в открытии нового посольства Эритреи в Аддис-Абебе.

В аэропорту Аддис-Абебы президента Эритреи приветствовали жители Эфиопии.

По словам жителей Адис-Абебы, дети многих эфиопских семей родились в Эритрее. "У нас много друзей среди жителей Эритреи. Нас очень огорчала разлука с ними. А теперь есть надежда встретиться с ними вновь", - говорят жители Эфиопии.

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Новости мира, Абий Ахмед, Исайяс Афеворки, Эритрея, Эфиопия.
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