На юге Филиппин эвакуируют людей

8 сентября сильное землетрясение произошло на юге Филиппин. За два часа после него также ощущались новые более слабые подземные толчки. Было повреждено здание университета Атенео-де-Давао, и власти в городе Давао издали приказ об эвакуации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ABS-CBN News. Так, из-за землетрясения эвакуировали студентов из университета Атенео-де-Давао, как и посетителей из торговых центров в Давао.

Как отмечается, после подземных толчков магнитудой 6,4 люди начали выбегать на улицы, некоторые здания и другие объекты получили повреждения и падали. В супермаркете в городе Мате с прилавков падали продукты, а с потолка - светильники. Из здания в Давао упало стекло, а в другом, которое сейчас строится, начали качаться стальные прутья и кран. Из-за землетрясения частично обрушилась склон вдоль магистрали в городе Таррагона. Также в этом городе частично обвалились стены одного из приходов. При этом указано, что сообщений о раненых не поступало.