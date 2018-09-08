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На юге Филиппин эвакуируют людей

Землетрясение
15:04 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: После подземных толчков на юге Филиппин из университета города Давао эвакуировали студентов, а из торговых центров покупателей.

8 сентября сильное землетрясение произошло на юге Филиппин. За два часа после него также ощущались новые более слабые подземные толчки. Было повреждено здание университета Атенео-де-Давао, и власти в городе Давао издали приказ об эвакуации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ABS-CBN News. Так, из-за землетрясения эвакуировали студентов из университета Атенео-де-Давао, как и посетителей из торговых центров в Давао.

Как отмечается, после подземных толчков магнитудой 6,4 люди начали выбегать на улицы, некоторые здания и другие объекты получили повреждения и падали. В супермаркете в городе Мате с прилавков падали продукты, а с потолка - светильники. Из здания в Давао упало стекло, а в другом, которое сейчас строится, начали качаться стальные прутья и кран. Из-за землетрясения частично обрушилась склон вдоль магистрали в городе Таррагона. Также в этом городе частично обвалились стены одного из приходов. При этом указано, что сообщений о раненых не поступало.

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Новости мира, Давао, Землетрясение, Студенты, Филиппины, Эвакуация.
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