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В Египте собираются казнить 75 организаторов протестов

Протесты в Египте 2013 года
21:53 Сб, 8 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Организаторам протестов 2013 года в Египте подтвердили смертный приговор, который был направлен на рассмотрение Великому муфтию.

Египетский суд подтвердил смертные приговоры лидерам движения "Братья-мусульмане" и сторонникам экс-президента Египта Мурси за организацию протестов 2013 года. Об этом сообщает DW.

"Уголовный суд в столице Египта Каире в субботу, 8 сентября, подтвердил смертные приговоры для 75-ти человек, в том числе для лидеров запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане" и сторонников бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси", - говорится в сообщении. Отмечается, этот же суд принял приговор еще в конце июля, однако он, в соответствии с законами Египта, был подан на рассмотрение Великого муфтия - высшего духовного лица в стране.

Среди осужденный к смертной казни - лидеры движения Эссам аль-Эриан и Мохаммед Бельтаги, а также проповедник Сафват Хигази. Другие обвиняемые, среди которых духовный лидер движения Мухаммед Бади и десятки других, были осуждены к пожизненному заключению. Некоторые обвиняемые получили сроки от пяти до 15 лет. Международная организация Amnesty International осудила эти приговоры, назвав судебный процесс "позорным". Дело касается 739 обвиняемых, которым вменяют убийства и противозаконные протестные акции в 2013 году. Они состоялись после отстранения от власти в результате военного путча президента Египта Мухаммеда Мурси. По данным правительства, много протестующих были вооружены. В результате беспорядков погибли восемь правоохранителей. По данным правозащитников, тогда погибли также около 800 протестующих.

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Новости мира, Великий муфтий, Египет, Протесты, Смертный приговор, Суд.
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