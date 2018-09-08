В Египте собираются казнить 75 организаторов протестов

Египетский суд подтвердил смертные приговоры лидерам движения "Братья-мусульмане" и сторонникам экс-президента Египта Мурси за организацию протестов 2013 года. Об этом сообщает DW.

"Уголовный суд в столице Египта Каире в субботу, 8 сентября, подтвердил смертные приговоры для 75-ти человек, в том числе для лидеров запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане" и сторонников бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси", - говорится в сообщении. Отмечается, этот же суд принял приговор еще в конце июля, однако он, в соответствии с законами Египта, был подан на рассмотрение Великого муфтия - высшего духовного лица в стране.

Среди осужденный к смертной казни - лидеры движения Эссам аль-Эриан и Мохаммед Бельтаги, а также проповедник Сафват Хигази. Другие обвиняемые, среди которых духовный лидер движения Мухаммед Бади и десятки других, были осуждены к пожизненному заключению. Некоторые обвиняемые получили сроки от пяти до 15 лет. Международная организация Amnesty International осудила эти приговоры, назвав судебный процесс "позорным". Дело касается 739 обвиняемых, которым вменяют убийства и противозаконные протестные акции в 2013 году. Они состоялись после отстранения от власти в результате военного путча президента Египта Мухаммеда Мурси. По данным правительства, много протестующих были вооружены. В результате беспорядков погибли восемь правоохранителей. По данным правозащитников, тогда погибли также около 800 протестующих.