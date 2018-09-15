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Температура в августе побила рекорды

Жара
20:56 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Август 2018 года стал одним из самых жарким за историю наблюдений, от жары больше всего пострадала Северная Европа, Австралия и Южная Африка.

Прошедший август стал пятым самым тёплым на планете за всю историю наблюдений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews. В обоих полярных регионах уровень ледяного покрова опустился ниже средних значений. Особенно засушливым это лето оказалось в Северной Европе, Австралии и Южной Африке.

Сильные наводнения произошли в Китае и Индии, где под водой оказались громадные территории. Смертоносный тайфун посеял хаос в Японии и Корее. На Гавайские острова обрушился тропический шторм.

В Южной Европе август выдался более дождливым, чем обычно. В Италии 11 туристов погибли при внезапном наводнении в ущелье. Между тем сильная жара весной и летом привела к засухе в Северной Европе. Местные фермеры в отчаянии, поскольку урожаи упали, и не хватает кормов для крупного рогатого скота. Прошедший период с апреля по август оказался для континента самым тёплым. При этом август стал третьим за этот год месяцем с исключительно высокими температурами.

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Новости мира, Август, Австралия, Европа, Жара, Температура.
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