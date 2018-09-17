Наводнения в Нигерии унесли жизни более ста человек

В Нигерии в результате масштабных наводнений погибли более 100 человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Больше всего пострадали центральные и южные регионы страны: разрушены дома и дороги, а посевы затоплены водой. Всего пострадали 12 штатов.

Более 1000 человек вынуждены были покинуть свои дома.

Стоит отметить, что синоптики не прогнозируют прекращение дождей в ближайшее время, а власти страны рассматривают возможность введения чрезвычайного положения.