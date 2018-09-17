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Наводнения в Нигерии унесли жизни более ста человек
16:59 Сегодня Телеграф
Новости мира: Всего наводнения затронули 12 штатов Нигерии.
В Нигерии в результате масштабных наводнений погибли более 100 человек.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Больше всего пострадали центральные и южные регионы страны: разрушены дома и дороги, а посевы затоплены водой. Всего пострадали 12 штатов.
Более 1000 человек вынуждены были покинуть свои дома.
Стоит отметить, что синоптики не прогнозируют прекращение дождей в ближайшее время, а власти страны рассматривают возможность введения чрезвычайного положения.
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