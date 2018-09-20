День Независимости Украины

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Палестине опровергают заявления о "российском" Крыме
В Палестине опровергают заявления о "российском" Крыме
Новости: Львовской областной филармонии присвоен статус национальной
Львовской областной филармонии присвоен статус национальной
Новости: Шахтер - Хоффенхайм: обзор матча (Видео)
Шахтер - Хоффенхайм: обзор матча (Видео)
Новости: "Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (Видео)
"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (Видео)
X

Глава ВВС Израиля отправится в РФ с отчетом Ил-20

Флаг Израиля
04:25 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости мира: В результате крушения российского самолета у берегов Сирии погибли 15 военнослужащих.

Командующий Военно-воздушных сил Израиля генерал-майор Амикам Норкин 20 сентября поедет в Москву, чтобы передать РФ все данные о катастрофе российского самолета-разведчика Ил-20 у берегов Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

 

Отмечается, что Норкин предоставит России все данные об инциденте, в частности информацию, которая предшествовала миссии израильских ВВС в Сирии, а также выводы расследования, проведенного Израилем.

"Кроме того, они (Норкин и другие члены делегации — ред.) сообщат об очередных попытках Ирана передать стратегическое оружие террористической группировке "Хезболла" и установить иранскую военное присутствие в Сирии", — говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Амикам Норкин, ВВС Израиля, Крушение Ил-20, Российский самолет Ил-20, Россия, Сирия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Насилие против этнических меньшинств в Эфиопии: более 20 людей погибли В Австралии расследуют появление иголок в клубнике Наводнения в Нигерии унесли жизни более ста человек

Последние новости

Самые интересные факты о Меган Маркл, супруге принца Гарри Смертельные болезни, которые убивают человека за сутки Ядерное соглашение: США хотят переговоров с Ираном
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Ученые создали самое сильное магнитное поле
03 Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать
04 Курьез на свадьбе: медведь был против брака возлюбленных (Фото)
05 Ливерпуль нацелился на 20-летнего вингера Динамо
06 Потому что забыли: в Днепре из окна 3 этажа выпал первоклассник (Видео)
Новости сегодня
04:07 Пластика как наркотик: эти люди потратили миллионы, чтобы выглядеть так (Фото)
03:39 Почему вы должны бросить работу в ночную смену: советы медиков
03:14 Дело осужденного в Крыму Панова передали в Верховный суд РФ
03:03 Захватывающие кадры лунной поверхности со сменой дня и ночи (Видео)
02:50 Страны, в которые женщинам лучше не попадать (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сытник об установке новых "жучков" в САП: Это неправда
Сытник об установке новых "жучков" в САП: Это неправда
Новости: Трамп: Отношения с КНДР хорошие
Трамп: Отношения с КНДР хорошие
Новости: Холодницкий будет просить о возбуждении дела против НАБУ
Холодницкий будет просить о возбуждении дела против НАБУ
Новости: Французский стиль – модные женские образы для любого времени года (Фото)
Французский стиль – модные женские образы для любого времени года (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь