Глава ВВС Израиля отправится в РФ с отчетом Ил-20

Командующий Военно-воздушных сил Израиля генерал-майор Амикам Норкин 20 сентября поедет в Москву, чтобы передать РФ все данные о катастрофе российского самолета-разведчика Ил-20 у берегов Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Tomorrow morning, an IDF delegation led by the Commander of the IAF, Maj. Gen. Amikam Norkin, will depart to Moscow following the downing of the Russian plane by Syrian anti-aircraft fire on Monday night. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 19 сентября 2018 г.

Отмечается, что Норкин предоставит России все данные об инциденте, в частности информацию, которая предшествовала миссии израильских ВВС в Сирии, а также выводы расследования, проведенного Израилем.

"Кроме того, они (Норкин и другие члены делегации — ред.) сообщат об очередных попытках Ирана передать стратегическое оружие террористической группировке "Хезболла" и установить иранскую военное присутствие в Сирии", — говорится в сообщении.