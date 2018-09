Глава ВВС Израиля отправится в РФ с отчетом Ил-20

Командующий Военно-воздушных сил Израиля генерал-майор Амикам Норкин 20 сентября поедет в Москву, чтобы передать РФ все данные о катастрофе российского самолета-разведчика Ил-20 у берегов Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Tomorrow morning, an IDF delegation led by the Commander of the IAF, Maj. Gen. Amikam Norkin, will depart to Moscow following the downing of the Russian plane by Syrian anti-aircraft fire on Monday night.

— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 19 сентября 2018 г.