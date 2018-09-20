Иран призывает ООН "лишить Израиль ядерного оружия"

Иран попросил Организацию Объединенных Наций (ООН) осудить угрозы со стороны властей Израиля и взять под контроль израильскую ядерную программу.

Об этом сообщает Reuters.

"Члены ООН не должны закрывать глаза на эти угрозы и должны принять меры для того, чтобы лишить Израиль ядерного оружия", - сказал посол Ирана в ООН Голамали Хошроу.

Хошроу призвал ООН повлиять на власти Израиля, чтобы страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и взять ядерную программу страны под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), контролирующего органа ООН.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил секретный ядерный объект. Там он заявил, что Тель-Авив имеет средства уничтожить своих "врагов", что многие восприняли как посыл на ядерный арсенал Израиля.

Ранее во вторник глава израильской комиссии по атомной энергии Зеэв Снир заявил во время 62-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, что Иран и Сирия составляют серьезные угрозы для региона, и призвал ООН принять меры по этому поводу.

В своем выступлении в четверг Снир также заявил: "Мы не можем игнорировать повторные и явные угрозы, сделанные Ираном и его союзниками, атаковать ядерные объекты Израиля. Эти ужасные угрозы требуют от Израиля немедленных действий и продолжения защиты своих ядерных объектов".

Израиль, который не является подписантом ДНЯО, не подтверждает и не отрицает наличие у себя ядерного оружия.