Иран призывает ООН "лишить Израиль ядерного оружия"
Новости мира: Иран в ООН заявляет, что нужно лишить Израиль ядерного оружия
Иран попросил Организацию Объединенных Наций (ООН) осудить угрозы со стороны властей Израиля и взять под контроль израильскую ядерную программу.
Об этом сообщает Reuters.
"Члены ООН не должны закрывать глаза на эти угрозы и должны принять меры для того, чтобы лишить Израиль ядерного оружия", - сказал посол Ирана в ООН Голамали Хошроу.
Хошроу призвал ООН повлиять на власти Израиля, чтобы страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и взять ядерную программу страны под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), контролирующего органа ООН.
Как сообщалось ранее, в конце прошлого месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил секретный ядерный объект. Там он заявил, что Тель-Авив имеет средства уничтожить своих "врагов", что многие восприняли как посыл на ядерный арсенал Израиля.
Ранее во вторник глава израильской комиссии по атомной энергии Зеэв Снир заявил во время 62-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, что Иран и Сирия составляют серьезные угрозы для региона, и призвал ООН принять меры по этому поводу.
В своем выступлении в четверг Снир также заявил: "Мы не можем игнорировать повторные и явные угрозы, сделанные Ираном и его союзниками, атаковать ядерные объекты Израиля. Эти ужасные угрозы требуют от Израиля немедленных действий и продолжения защиты своих ядерных объектов".
Израиль, который не является подписантом ДНЯО, не подтверждает и не отрицает наличие у себя ядерного оружия.