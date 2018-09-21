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Новый президент Мексики Обрадор намерен спать в гамаке в президентском дворце

Новый президент Мексики Андрес Лопес Обрадор
10:21 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Новоизбранный президент Мексики Андрес Лопес Обрадор, после вступления в должность с 1 декабря намерен а президентском дворце установить гамак.

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который вступит в должность 1 декабря, заявил, что после переезда в президентский дворец натянет в нем гамак. Слова мексиканского лидера передает РИА "Новости".

Обрадор заявлял, что не будет пользоваться президентской резиденцией "Сосны" в дорогом районе Мехико. Он обещал, что вместо этого будет постоянно жить в Национальном дворце на центральной площади Сокало.

"Я не буду закрывать дворец, нет! Мне нужно немного места, всего лишь чтобы поставить складную кровать и натянуть гамак", — сказал Обрадор.

В данный момент Национальный дворец одновременно выполняет функции национального музея и городской президентской резиденции. Он находится в районе, который не относится к числу престижных.

Как сообщалось ранее, избранный президент Мексики намерен значительно сократить расходы на содержание государственного аппарата после вступления в должность. Действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето использует новейший Boeing 787-8 Dreamliner, стоимость которого, по разным оценкам, составляет от 350 млн до 580 млн долларов. Лопес Обрадор в ходе предвыборной компании обещал продать лайнер в случае своей победы. Он также намерен сократить на 50% зарплаты чиновников, зарабатывающих более 1 млн песо (порядка 53 тысяч в год долларов), и запретить всем госслужащим принимать подарки стоимостью более 5 тысяч песо (порядка 270 долларов). Кроме того, чиновникам не будут приобретать новые автомобили и компьютеры как минимум в течение первого года работы новой администрации, а процесс государственных закупок будет проходить под наблюдением общественности.

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Новости мира, Андрес Лопес Обрадор, Гамак, Новый президент Мексики, Президентский дворец, Содержание государственного аппарата, Сокращение расходов, Установка.
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