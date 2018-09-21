День Независимости Украины

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев официально сообщил Москве о непродлении Договора о дружбе
Киев официально сообщил Москве о непродлении Договора о дружбе
Новости: На 90-м году жизни не стало бывшего премьер-министра Украины
На 90-м году жизни не стало бывшего премьер-министра Украины
Новости: Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия приблизилась к Украине
Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия приблизилась к Украине
Новости: Космическая станция Hayabusa-2 высадила на астероид два зонда
Космическая станция Hayabusa-2 высадила на астероид два зонда
X

Крушение парома в Танзании: количество погибших увеличилось

Крушение парома в Танзании
12:37 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: twitter.com/rickymeez

Новости мира: Количество погибших во время крушения парома на озере Виктория, которое находится в Восточной Африке, достигло 90 человек.

В результате крушения парома на озере Виктория, которое расположено в Восточной Африке, погибли почти 90 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

Инцидент произошел между двумя островами. Озеро Виктория, крупнейшее на африканском континенте, делят между собой три страны: Танзания, Уганда и Кения.

Точное количество пассажиров неизвестно, но сообщается, что, скорее всего, паром был перегружен.

Его вместимость составляла 620 человек, предполагается, что на борту было более тысячи пассажиров.

На Филиппинах из-за оползня погибли уже десятки человек

Удалось выловить из воды почти 40 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Напомним, ранее сообщалось о 44 погибших. 21 мая 1996 года в результате аварии парома "Букоба" на озере Виктория у Танзании порта Мванза погибли более 500 человек. Основной причиной ЧП была названа перегруженность парома.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Восточная Африка, Количество погибших, Крушение парома, Озеро Виктория, Пассажиры.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Глава ВВС Израиля отправится в РФ с отчетом Ил-20 В Эфиопии зарегистрировано 1,4 млн беженцев В мире эпидемия туберкулеза

Последние новости

Защите Рубана и Савченко могут ограничить сроки ознакомления с материалами дела Джошуа - Поветкин: слова перед боем Врачи рассказали, какие болезни может вызвать недосып
Сегодня читают
01 На выходные в Украину придет похолодание и дожди
02 Украинцев предупредили о заморозках
03 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
04 Волкер сравнил Порошенко и Путина
05 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Новости сегодня
13:25 Де Брюйне назвал сроки восстановления после травмы
13:24 Модные женские татуировки 2019-2020 (Фото)
13:20 Рева: Требования выписывать лиц, не проживающих по месту регистрации, нет
13:09 Названы претенденты на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги Европы
12:57 "Мисс Украина-2018": звание самой красивой девушки Украины получила Вероника Дидусенко
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Новости: Не только дожди: синоптик предупредила украинцев о надвигающихся заморозках
Украинцев предупредили о заморозках
Новости: "Не хватает информации": Сенцов написал письмо из колонии
"Не хватает информации": Сенцов написал письмо из колонии
Новости: Стивен Кинг отмечает 71 день рождения: интересные факты о "короле ужасов"
Стивен Кинг отмечает 71 день рождения: интересные факты о "короле ужасов"
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь