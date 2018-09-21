Крушение парома в Танзании: количество погибших увеличилось
Новости мира: Количество погибших во время крушения парома на озере Виктория, которое находится в Восточной Африке, достигло 90 человек.
В результате крушения парома на озере Виктория, которое расположено в Восточной Африке, погибли почти 90 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
Инцидент произошел между двумя островами. Озеро Виктория, крупнейшее на африканском континенте, делят между собой три страны: Танзания, Уганда и Кения.
Точное количество пассажиров неизвестно, но сообщается, что, скорее всего, паром был перегружен.
Его вместимость составляла 620 человек, предполагается, что на борту было более тысячи пассажиров.
На Филиппинах из-за оползня погибли уже десятки человек
Удалось выловить из воды почти 40 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Напомним, ранее сообщалось о 44 погибших. 21 мая 1996 года в результате аварии парома "Букоба" на озере Виктория у Танзании порта Мванза погибли более 500 человек. Основной причиной ЧП была названа перегруженность парома.