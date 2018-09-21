Крушение парома в Танзании: количество погибших увеличилось

В результате крушения парома на озере Виктория, которое расположено в Восточной Африке, погибли почти 90 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

Инцидент произошел между двумя островами. Озеро Виктория, крупнейшее на африканском континенте, делят между собой три страны: Танзания, Уганда и Кения.

Точное количество пассажиров неизвестно, но сообщается, что, скорее всего, паром был перегружен.

Его вместимость составляла 620 человек, предполагается, что на борту было более тысячи пассажиров.

Удалось выловить из воды почти 40 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Напомним, ранее сообщалось о 44 погибших. 21 мая 1996 года в результате аварии парома "Букоба" на озере Виктория у Танзании порта Мванза погибли более 500 человек. Основной причиной ЧП была названа перегруженность парома.