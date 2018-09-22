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И это не предел: перевернувшийся паром на озере Виктория унес 176 жизней

Перевернувшийся паром MV Nyerere в Танзании.
14:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Полиции трудно установить точное количество людей, находившихся на борту перевернувшегося парома в Танзании.

В результате опрокидывания парома на озере Виктория в Танзании в четверг погибли 170 человек.

Об этом сообщает The East Africa.

"Количество людей, которые погибли в результате катастрофы парома на озере Виктория в Танзании, достигло 170", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу дайверы попали внутрь затонувшего парома после того, как спасатели услышали оттуда звуки, которые могли бы свидетельствовать о признаках жизни кого-то из тех, кто выжил. Однако живых пассажиров парома так и не удалось найти.

Ранее сообщалось о порядка 90 погибших в результате крушения парома MV Nyerere, который перевернулся в четверг всего за несколько метров от пристани на острове Укерве - крупнейшем острове озера Виктория, который является частью Танзании.

По словам чиновников, очень трудно установить точное количество людей, находившихся на борту, после того как было утеряно оборудование и исчез персонал парома. СМИ сообщали, что на пароме могли находиться от 400 до 500 пассажиров.

В результате катастрофы выжило только 40 человек.

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Новости мира, Африка, Озеро Виктория, Паром, Танзания.
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