И это не предел: перевернувшийся паром на озере Виктория унес 176 жизней

В результате опрокидывания парома на озере Виктория в Танзании в четверг погибли 170 человек.

Об этом сообщает The East Africa.

"Количество людей, которые погибли в результате катастрофы парома на озере Виктория в Танзании, достигло 170", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу дайверы попали внутрь затонувшего парома после того, как спасатели услышали оттуда звуки, которые могли бы свидетельствовать о признаках жизни кого-то из тех, кто выжил. Однако живых пассажиров парома так и не удалось найти.

Ранее сообщалось о порядка 90 погибших в результате крушения парома MV Nyerere, который перевернулся в четверг всего за несколько метров от пристани на острове Укерве - крупнейшем острове озера Виктория, который является частью Танзании.

По словам чиновников, очень трудно установить точное количество людей, находившихся на борту, после того как было утеряно оборудование и исчез персонал парома. СМИ сообщали, что на пароме могли находиться от 400 до 500 пассажиров.

В результате катастрофы выжило только 40 человек.