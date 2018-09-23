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При нападении боевиков в Конго погибло 18 человек

Конго
22:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В городе Бени на востоке Конго в результате нападения боевиков погибли 18 человек, десятки людей ранены.

На востоке Демократической Республики Конго в результате нападения боевиков-исламистов на город Бени погибли 14 гражданских и 4 военных лиц. Об этом со ссылкой на местные власти и общественные организации, сообщает Reuters.

"Боевики, вероятно, принадлежали к Союзническим демократическим силам - исламистской группе Уганды. Они провели бой с конголезскими военными в городе Бени с населением в несколько сотен тысячи человек", - идет речь в сообщении.

По словам правозащитников, десятки гражданских также получили ранение, пытаясь покинуть зону боя, который начался вечером в субботу, а закончился далеко за полночь. Ситуация усложняется тем, что в течение последних месяцев власть Конго и международные организации пытаются побороть эпидемию Эболы, которая охватила регион Бени. "Это столкновение будет иметь серьезное влияние на ситуацию в борьбе с Эболой", - сказал Reuters анонимный собеседник, работающий в сфере здравоохранения в ДР Конго.

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Новости мира, Бени, Боевики, Жертвы, Конго, Нападение.
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