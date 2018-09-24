Пираты захватили судно в Нигерии: На борту есть украинец

У побережья Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского судна, включая моряков с Филиппин, Словении, Украины, Румынии, Хорватии и Боснии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Члены экипажа были похищены 22 сентября из судна, которое направлялось из города Лагос в порт Харкорт.

23 сентября Нигерийское агентство морского управления и безопасности сообщило, что семь из похищенных были с Филиппин, и еще по одному представителю из Словении, Украины, Румынии, Хорватии и Боснии.

В дипломатических учреждениях Украины о похищении украинского моряка пока ничего не сообщают.