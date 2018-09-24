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Пираты захватили судно в Нигерии: На борту есть украинец
Новости мира: В Нигерии пираты захватили швейцарское судно с украинцем на борту.
У побережья Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского судна, включая моряков с Филиппин, Словении, Украины, Румынии, Хорватии и Боснии.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Члены экипажа были похищены 22 сентября из судна, которое направлялось из города Лагос в порт Харкорт.
23 сентября Нигерийское агентство морского управления и безопасности сообщило, что семь из похищенных были с Филиппин, и еще по одному представителю из Словении, Украины, Румынии, Хорватии и Боснии.
В дипломатических учреждениях Украины о похищении украинского моряка пока ничего не сообщают.
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