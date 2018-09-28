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Авиакатастрофа на воде: в Микронезии самолет с пассажирами упал в лагуну (Фото, видео)

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Пассажирский самолет упал в лагуну
10:27 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: twitter.com/TomPodolec

Новости мира: Пассажирский Boeing-737 авиакомпании Air Niugini с Папуа-Новой Гвинеи с 47 людьми на борту упал в лагуну при посадке на остров Трук в Микронезии.

Во время посадки в Микронезии на остров Чуук в океан упал пассажирский самолет с 47 людьми на борту. Boeing 747 выехал за пределы взлетной полосы и оказался в лагуне, сообщают местные СМИ.

На помощь пассажирам сразу же бросились местные, которые на лодках вывезли людей из затопленного самолета. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Все 35 пассажиров и 12 членов экипажа, находившиеся на борту, отделались легкими травмами. 

"Мы еще не знаем, что случилось ... люди были спасены, но самолет сейчас тонет", - сообщил представитель аэропорта Джимми Эмилио.

Пассажиров и экипаж доставили в больницы, но серьезных повреждений никто не получил. Более того, в социальных сетях один из выживших пассажиров, Билл Джейнс, написал, что был уверен, что самолет приземлился. "Я думал, что мы приземлились, пока не увидел дыру в боковой части самолета, куда втекала вода", - написал Джейнс.

Также известно, что свидетели аварии утверждают, что некоторые пассажиры серьезно пострадали. Представитель аэропорта Вено, куда направлялся самолет, следовавший рейсом из Папуа-Новой Гвинеи, заявил, что "кто-то разберется в этом и сообщит нам".

Известно, что пассажирский Boeing-737 авиакомпании Air Niugini выполнял рейс из Папуа-Новой Гвинеи в аэропорт Чуук в Микронезии. Рейса PX73 по какой-то причине не смог взять правильный курс на взлетно-посадочную полосу. Причины неудачной посадки пока не сообщаются. Пока только известно, что вовремя посадки погодные условия были сложными - шел сильный дождь, из-за чего видимость значительно сократилась. 

Напомним, сегодня сообщалось, что в аэропорту города Гринвиль штата Южная Каролина при заходе на посадку пассажирский самолет развалился на части. Об этом сообщает Fox Carolina. Сообщается, что во время посадки Dassault Falcon 50 выехал за пределы полосы и практически развалился пополам.

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Новости мира, Boeing, Авиакатастрофа, Микронезия, Пассажирский самолет, Чуук.
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