В США при посадке реактивный самолет развалился на части

В аэропорту города Гринвилль американского штата Южная Каролина реактивный трехдвигательный самолет Dassault Falcon 50 совершил неудачную посадку, двое пилотов погибли.

Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на Fox Carolina News.

Pilot, co-pilot die and a couple in critical condition after a Falcon 50 (N114TD) is substantially damaged in a runway excursion accident at Greenville Downtown Airport, South Carolina. https://t.co/CLRx8PUe2r pic.twitter.com/30lwJbkh0N — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 27 сентября 2018 г.

Отмечается, что кроме пилотов на борту находилась супружеская пара, их в критическом состоянии доставили в больницу.

Издание сообщает, что после посадки самолет по неустановленным причинам не смог затормозить, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и почти разломался пополам.

После аварии произошла утечка авиационного топлива, оно разлилось рядом с Хейвуд-Род. На месте происшествия работают ликвидаторы, район аэропорта также будет временно перекрыт. Причины катастрофы выясняются.