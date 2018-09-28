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В США при посадке реактивный самолет развалился на части

При посадке самолет практически развалился на две части
08:53 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Скриншот

Новости мира: В аэропорту города Гринвиль штата Южная Каролина при заходе на посадку пассажирский самолет развалился на части.

В аэропорту города Гринвилль американского штата Южная Каролина реактивный трехдвигательный самолет Dassault Falcon 50 совершил неудачную посадку, двое пилотов погибли.

Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на Fox Carolina News.

Отмечается, что кроме пилотов на борту находилась супружеская пара, их в критическом состоянии доставили в больницу.

Издание сообщает, что после посадки самолет по неустановленным причинам не смог затормозить, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и почти разломался пополам.

После аварии произошла утечка авиационного топлива, оно разлилось рядом с Хейвуд-Род. На месте происшествия работают ликвидаторы, район аэропорта также будет временно перекрыт. Причины катастрофы выясняются.

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Новости мира, Гринвиль, Реактивный самолет, Самолет, Южная Каролина.
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