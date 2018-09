В США при посадке реактивный самолет развалился на части

В аэропорту города Гринвилль американского штата Южная Каролина реактивный трехдвигательный самолет Dassault Falcon 50 совершил неудачную посадку, двое пилотов погибли.

Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на Fox Carolina News.

Pilot, co-pilot die and a couple in critical condition after a Falcon 50 (N114TD) is substantially damaged in a runway excursion accident at Greenville Downtown Airport, South Carolina. https://t.co/CLRx8PUe2r pic.twitter.com/30lwJbkh0N

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) 27 сентября 2018 г.