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Крушение самолета в Микронезии: один пассажир пропал без вести

Пассажирский самолет упал в лагуну в Микронезии
11:03 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН

Новости мира: На территории Федеративных Штатов Микронезии после крушения самолета авиакомпании Air Niugini пропал без вести один пассажир, проводятся поиски.

Авиакомпания Air Niugini, самолет которой в пятницу потерпел крушение в тихоокеанской лагуне на территории Федеративных Штатов Микронезии, сообщила об одном пропавшем без вести пассажира. Об этом говорится в сообщении компании, передает УНН.

"По состоянию на сегодня 12:30 (29 сентября - прим. ред.) мы не можем отчитаться об одном человеке, и сотрудничаем с местными органами власти, больницами и следователями, чтобы найти этого пассажира, находившегося на борту нашего рейса PX073", - говорится в сообщении.

В первоначальных отчетах с места происшествия указывалось, что все пассажиры и экипаж самолета были успешно эвакуированы. Аавиакомпания подтвердила, что все остальные пассажиры зарегистрированы.

Авиакомпания заверила, что сейчас пытается связаться с семьей пропавшего пассажира и продолжает его поиски.

Кроме того, по данным компании, в настоящее время шесть пассажиров остаются в больнице в Микронезии, их состояние стабильное. Продолжается процесс перевозки других пассажиров и экипажа в Порт-Морсби.

Напомним, в пятницу самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini с 47 людьми на борту потерпел крушение в тихоокеанской лагуне на территории Микронезия. На помощь пассажирам сразу же бросились местные, которые на лодках вывезли людей из затопленного самолета. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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Новости мира, Крушение самолета, Микронезия, Пропал без вести пассажир, Самолет упал в лагуну.
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