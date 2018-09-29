Крушение самолета в Микронезии: один пассажир пропал без вести

Авиакомпания Air Niugini, самолет которой в пятницу потерпел крушение в тихоокеанской лагуне на территории Федеративных Штатов Микронезии, сообщила об одном пропавшем без вести пассажира. Об этом говорится в сообщении компании, передает УНН.

"По состоянию на сегодня 12:30 (29 сентября - прим. ред.) мы не можем отчитаться об одном человеке, и сотрудничаем с местными органами власти, больницами и следователями, чтобы найти этого пассажира, находившегося на борту нашего рейса PX073", - говорится в сообщении.

В первоначальных отчетах с места происшествия указывалось, что все пассажиры и экипаж самолета были успешно эвакуированы. Аавиакомпания подтвердила, что все остальные пассажиры зарегистрированы.

Авиакомпания заверила, что сейчас пытается связаться с семьей пропавшего пассажира и продолжает его поиски.

Кроме того, по данным компании, в настоящее время шесть пассажиров остаются в больнице в Микронезии, их состояние стабильное. Продолжается процесс перевозки других пассажиров и экипажа в Порт-Морсби.

Напомним, в пятницу самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini с 47 людьми на борту потерпел крушение в тихоокеанской лагуне на территории Микронезия. На помощь пассажирам сразу же бросились местные, которые на лодках вывезли людей из затопленного самолета. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.