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РФ и Сирию в ООН Австралия призвала отказаться от химического оружия

Генассамблея ООН
13:34 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн призвала на Генассамблее ООН Россию и Сирию выполнять обязательства по запрету химического оружия.

Австралия призывает Россию и Сирию выполнять международные обязательства, касающиеся запрещения использования химического оружия. Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

"Австралия присоединяется к тем, кто призывает Сирию прекратить использование химикатов как оружия. Австралия также просит Россию и все государства усилить запрет на использование химического оружия на любой территории", - сказала Пэйн.

Она также подчеркнула необходимость надлежащего расследования всех случаев возможного применения запрещенного оружия. "Как государства-члены ООН мы должны защищать наш запрет на использование химического оружия и соблюдать наше коллективное право и стремления расследовать факты и подтвердить соблюдение этого запрещения", - заметила глава МИДа Австралии.

Пэйн обратила внимание на недопустимость использования любых химических реагентов для военных действий. "Недавно мы стали свидетелями невыборочного убийства с использованием химического оружия, в том числе применения промышленных химикатов, таких как хлор. Мы все согласились, что использование химического оружия когда-либо, где-либо и при любых обстоятельствах неоправданно и неприемлемо", - напомнила дипломат.

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Как сообщалось, Организация по запрещению химического оружия установила, что во время химической атаки в сирийском городе Дума в апреле этого года применялся хлор. Тогда в медицинские пункты были доставлены более 500 пострадавших с повреждениями дыхательных органов.

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Новости мира, Генассамблея ООН, Глава МИД Австралии, Марис Пейн, Отказ, Призыв, РФ, Сирия, Химическое оружие.
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