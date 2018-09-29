РФ и Сирию в ООН Австралия призвала отказаться от химического оружия

Австралия призывает Россию и Сирию выполнять международные обязательства, касающиеся запрещения использования химического оружия. Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

"Австралия присоединяется к тем, кто призывает Сирию прекратить использование химикатов как оружия. Австралия также просит Россию и все государства усилить запрет на использование химического оружия на любой территории", - сказала Пэйн.

Она также подчеркнула необходимость надлежащего расследования всех случаев возможного применения запрещенного оружия. "Как государства-члены ООН мы должны защищать наш запрет на использование химического оружия и соблюдать наше коллективное право и стремления расследовать факты и подтвердить соблюдение этого запрещения", - заметила глава МИДа Австралии.

Пэйн обратила внимание на недопустимость использования любых химических реагентов для военных действий. "Недавно мы стали свидетелями невыборочного убийства с использованием химического оружия, в том числе применения промышленных химикатов, таких как хлор. Мы все согласились, что использование химического оружия когда-либо, где-либо и при любых обстоятельствах неоправданно и неприемлемо", - напомнила дипломат.

Как сообщалось, Организация по запрещению химического оружия установила, что во время химической атаки в сирийском городе Дума в апреле этого года применялся хлор. Тогда в медицинские пункты были доставлены более 500 пострадавших с повреждениями дыхательных органов.