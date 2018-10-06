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Саудовская Аравия предсказала уход России с рынка нефтепродуктов

Аль Сауд
18:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: По словам Аль Сауда, спрос на черное золото будет расти до 2030 года, однако Китай и Россия могут исчезнуть из числа нефтепроизводителей.

Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд считает, что спрос на "черное золото" будет расти к 2030 году, однако Китай и Россия могут исчезнуть из числа нефтепроизводителей. Об этом сообщает Bloomberg.

"Россия и Китай могут серьезно сократить нефтедобычу или даже вовсе исчезнуть с рынка углеводородов", - уверен первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии.

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На фоне растущего спроса и ухода с рынка других игроков "Саудовская Аравия должна будет в будущем нарастить объемы поставок", прогнозирует он, добавив, что не видит угрозы в связи с растущими объемами выпуска электромобилей. "Сегодня никто не говорит о самолетах, что летают на электричестве, или суда, передвигающиеся в море с помощью электричества", - добавил наследный принц.

Как сообщалось ранее, Канадская власть обвинила внешнюю разведку Министерства обороны России (ГРУ) в кибератаках.

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Все по теме:

Новости мира, Аль Сауд, Нефтепродукты, Россия, РФ, Рынок нефтепродуктов, Саудовская Аравия.
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