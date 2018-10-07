Бразилия выберет президента, парламент и губернаторов

Всеобщие — президентские, парламентские и губернаторские — выборы пройдут в воскресенье в Бразилии. К участию в голосовании, которое определит политический и социально-экономический курс крупнейшей южноамериканской страны на ближайшие четыре года, приглашены более 147 млн избирателей, сообщает УНН со ссылкой на местные издания.

Бразильцам предстоит выбрать президента и вице-президента республики, губернаторов и вице-губернаторов всех 26 штатов и Федерального округа, депутатов региональных законодательных органов, две трети членов верхней палаты Национального конгресса (парламента) и нижнюю палату этого законодательного органа. Правом голоса обладают граждане страны старше 16 лет. Участие в волеизъявлении является обязательным для избирателей в возрасте от 18 до 69 лет, подростки 16-17 лет и люди старше 70 лет голосуют по желанию. Инаугурация нового главы государства запланирована на 1 января 2019 года.

За высший государственный пост в Бразилии борются 13 кандидатов. При этом, по данным социологических опросов, никому из претендентов на президентский мандат, скорее всего, не удастся одержать победу уже в первом туре. Согласно бразильскому законодательству, если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов, двое самых популярных участников гонки встретятся во втором туре, который будет организован 28 октября.

Эти выборы наблюдатели называют наиболее непредсказуемыми за всю историю Бразилии. Перед началом избирательной кампании ее главный фаворит, экс-глава государства Луис Инасиу Лула да Силва оказался в тюрьме по итогам коррупционного процесса и потерял возможность претендовать на самую высокую должность. А нынешний лидер президентской гонки Жаир Болсонару был серьезно ранен в результате покушения и едва не выбыл из борьбы. В итоге этот кандидат достаточно быстро восстановился после операции, однако из-за инцидента он был лишен возможности лично участвовать в предвыборных мероприятиях и теледебатах.