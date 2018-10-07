День Независимости Украины

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: День учителя в Украине: что изменится в системе образования и как вырастут зарплаты
Что изменится для учителей в 2019 году
Новости: Стало известно, куда переведут украинского политзаключенного Гриба
Стало известно, куда переведут украинского политзаключенного Гриба
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Новости: 7 октября - День учителя 2018 в Украине
7 октября - День учителя 2018 в Украине

Вблизи Гаити произошло землетрясение, погибли более 10 человек

Гаити
10:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Вблизи Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла, сообщается об 11 погибших.

Из-за землетрясения силой 5,9 балла, произошедшего недалеко от северо-западного побережья Гаити в субботу вечером, погибло не менее 11 человек. Об этом сообщили представители власти, передает AFP.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился примерно в 19 километрах к северо-западу от города Пор-де-Пе на глубине 11,7 километра.

Толчки ощущались в столице Порт-о-Пренс, вызвав панику среди населения.

Землетрясение в Индонезии: Уже 1649 жертв

Президент Жовенель Моиз призвал гаитян "сохранять спокойствие" и сказал, что местные и региональные власти оказывают помощь тем, кто в этом нуждается. Напомним, в 2010 году на Гаити произошло землетрясение, в результате которого погибло по меньшей мере 200 000 человек и еще 300 000 получили ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Жертвы, Землетрясение в Гаити, Магнитуда, Погибшие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

В 21 веке Нобелевскими лауреатами стали 17 японцев В ЮАР столкнулись два поезда, более 300 человек пострадали Кибератаки: Канада может ввести санкции против России

Последние новости

Геращенко поблагодарила журналистов за информацию о Донбассе Ирэна Карпа снова надела свадебное платье У Нурмагомедова могут отобрать пояс UFC
Сегодня читают
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
03 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
04 Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
05 Нурмагомедов победил Макгрегора в главном бою UFC 229
Новости сегодня
12:13 Прикольные поздравления с Днем учителя: смс, открытки, стихи
12:12 В КГГА сообщили, когда будет начало отопительного сезона в столице
12:06 "Женский Квартал" 1 выпуск: премьера нового шоу студии "Квартал 95" (Видео)
12:02 В США заметили двойника Трампа с пивным животом и в клетчатой рубашке (Видео)
11:57 Незасчитанный нокаут в бою Рейес - Сен-Прю (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих
Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих
Новости: Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа
Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа
Новости: Главные новости 6 октября: Умерла Кабалье, выборы в Латвии, бой Нурмагомедов-Макгрегор
Итоги дня 6 октября
Новости: Осенний маникюр 2018: красивые идеи маникюра на каждый день (Фото)
Осенний маникюр 2018: красивые идеи маникюра на каждый день (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь