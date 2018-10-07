Вблизи Гаити произошло землетрясение, погибли более 10 человек

Из-за землетрясения силой 5,9 балла, произошедшего недалеко от северо-западного побережья Гаити в субботу вечером, погибло не менее 11 человек. Об этом сообщили представители власти, передает AFP.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился примерно в 19 километрах к северо-западу от города Пор-де-Пе на глубине 11,7 километра.

Толчки ощущались в столице Порт-о-Пренс, вызвав панику среди населения.

Президент Жовенель Моиз призвал гаитян "сохранять спокойствие" и сказал, что местные и региональные власти оказывают помощь тем, кто в этом нуждается. Напомним, в 2010 году на Гаити произошло землетрясение, в результате которого погибло по меньшей мере 200 000 человек и еще 300 000 получили ранения.