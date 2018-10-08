Авария бензовоза в Конго: В стране объявлен трехдневный траур

В результате аварии бензовоза на западе Демократической Республики Конго погибли 39 человек, еще 84 получили ранения.

Такие уточненные данные обнародовало Министерство здравоохранения ДР Конго. Ранее местные власти заявляли о гибели 60 человек и серьезных ожогах еще сотни, информирует DW.

ДТП произошло на одной из важнейших магистралей страны, соединяющей столицу Киншасу с единственным морским портом Матади на побережье Атлантического океана. Одна из радиостанций сообщила, что огонь от взрыва бензовоза "быстро распространился, охватывая близлежащие дома"

Причины аварии до сих пор выясняются, остается непонятным, как и с чем именно столкнулся бензовоз. Один из водителей погиб на месте, еще один пропал без вести.

Президент Джозеф Кабила объявил трехдневный траур из-за произошедшей трагедии.