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Авария бензовоза в Конго: В стране объявлен трехдневный траур

Место происшествия
06:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: От аварии бензовоза в Конго погибли 39 человек.

В результате аварии бензовоза на западе Демократической Республики Конго погибли 39 человек, еще 84 получили ранения.

Такие уточненные данные обнародовало Министерство здравоохранения ДР Конго. Ранее местные власти заявляли о гибели 60 человек и серьезных ожогах еще сотни, информирует DW.

ДТП произошло на одной из важнейших магистралей страны, соединяющей столицу Киншасу с единственным морским портом Матади на побережье Атлантического океана. Одна из радиостанций сообщила, что огонь от взрыва бензовоза "быстро распространился, охватывая близлежащие дома"

Причины аварии до сих пор выясняются, остается непонятным, как и с чем именно столкнулся бензовоз. Один из водителей погиб на месте, еще один пропал без вести.

Президент Джозеф Кабила объявил трехдневный траур из-за произошедшей трагедии.

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Все по теме:

Новости мира, Атоу Матабуана, Бензовоз, Джозеф Кабила, ДТП, Конго.
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