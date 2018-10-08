Землетрясение на Гаити: Количество жертв выросло
Новости мира: Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 14.
По последним данным, 14 человек погибли и более 100 пострадали в результате землетрясения на Гаити.
Об этом сообщает Reuters.
Из этих 14 жертв восьмеро погибли в Пор-де-Пе на северном побережье, где находился эпицентр землетрясения.
Четверо людей погибли в городе Гро-Морн и его окрестностях.
Еще двое людей погибли, соответственно, в Сент-Луи-дю-Норде и Чансольме.
Спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим.
Как сообщалось ранее, из-за землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего недалеко от северо-западного побережья Гаити в субботу вечером, погибли не менее 11 человек. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился примерно в 19 километрах к северо-западу от города Пор-де-Пе на глубине 11,7 километра.