День Независимости Украины

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: На украинские дороги возвращаются радары: где будут измерять скорость
На украинские дороги возвращаются радары: где будут измерять скорость
Новости: Итоги 7 октября: криминальная Одесса, День учителя и арест главы Интерпола
Итоги 7 октября: криминальная Одесса и День учителя
Новости: С почином: итоги первого дня юношеских Олимпийских игр для Украины
С почином: итоги первого дня юношеских Олимпийских игр
Новости: Легендарная певица поделилась шокирующими подробностями из личной жизни
Тина Тернер поделилась шокирующими подробностями

Землетрясение на Гаити: Количество жертв выросло

Госпиталь на Гаити
06:52 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 14.

По последним данным, 14 человек погибли и более 100 пострадали в результате землетрясения на Гаити.

Об этом сообщает Reuters.

Из этих 14 жертв восьмеро погибли в Пор-де-Пе на северном побережье, где находился эпицентр землетрясения.

Четверо людей погибли в городе Гро-Морн и его окрестностях.

Еще двое людей погибли, соответственно, в Сент-Луи-дю-Норде и Чансольме.

Спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Как сообщалось ранее, из-за землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего недалеко от северо-западного побережья Гаити в субботу вечером, погибли не менее 11 человек. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился примерно в 19 километрах к северо-западу от города Пор-де-Пе на глубине 11,7 километра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Гаити, Землетрясение, Стихийное бедствие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Саудовская Аравия предсказала уход России с рынка нефтепродуктов В 21 веке Нобелевскими лауреатами стали 17 японцев В ЮАР столкнулись два поезда, более 300 человек пострадали

Последние новости

Мбаппе оформил покер в ворота соперника Шахтера в Лиге чемпионов Гороскоп на сегодня, 8 октября 2018: все знаки зодиака Гороскоп на неделю, 8-14 октября: все знаки Зодиака
Сегодня читают
01 Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН
02 Известный украинский певец отличился забавной выходкой на концерте
03 "Два идиота, которые позорят наш спорт": Тони Фергюсон - о главном бое UFC
04 "Семейный" референдум в Румынии провалился
05 Сестра Кейт Миддлтон рассказала, как готовится к появлению первенца
Новости сегодня
08:44 Рой Джонс принял участие в челлендже от Ломаченко
08:44 Под Киевом в ДТП погиб известный политолог
08:36 Умные часы Apple Watch Series 4 получили новое дополнение
08:25 Украинский баскетболист стал самым результативным в матче НБА
08:20 Минута смеха: курьезные снимки, сделанные в нужный момент
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: К берегам Флориды приближается шторм: Введен режим чрезвычайного положения
К берегам Флориды приближается шторм
Новости: Синоптик рассказала об изменениях в климате Украине за последние годы
В Украине изменился климат
Новости: Назван лучший учитель Украины
Назван лучший учитель Украины
Новости: Рецепт дня: тыквенные вафли с корицей и ванилью
Рецепт дня: тыквенные вафли с корицей и ванилью
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь