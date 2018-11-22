На юго-западе Турции пронеслись два водяных смерча: фото

Новости мира: 21 ноября на юго-западе Турции рядом с портом города Мармарис пронеслись два водяных смерча.

Два смерча с эгейского побережья Турции в среду вызвали панику и повредили несколько кораблей и транспортных средств.

В результате стихии, несколько парусных лодок, а также четыре автомобиля были повреждены в прибрежном городе Мармарис в юго-западной провинции Мугла в Турции. Мэр города сообщил, что жертв нет, а оценка ущерба продолжалась, сообщает Anadolu.

Оба торнадо произошли во второй половине дня, с интервалом примерно в 40 минутах друг от друга.

Представители власти сообщили, что предупреждали о надвигающейся стихии, и просили искать убежище до начало торнадо.

Они добавили, что доковые установки будут продолжать работать, как обычно.

Напомним, 20 ноября сообщалось, что на юге Италии вблизи города Кротоне поезд попал в торнадо, в результате чего пострадали несколько человек, двух из них госпитализировали.