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В Египте затонул паром, есть погибшие

В Египте затонул паром, есть погибшие
09:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В северной части Египта затонул перегруженный паром, есть жертвы.

На реке Нил затонул перегруженный паром, погибло пять человек. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на местные СМИ.

"Пять человек погибли в воскресенье, когда паром затонул в северной части Египта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было спасено двадцать человек. Причиной аварии считается перегрузка.

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Согласно сообщению, на пароме разрешалось перевозить лишь 8 человек.

Как сообщалось, по меньшей мере 29 человек погибли в результате того, что круизное судно перевернулось в плохую погоду на озере Виктория в районе Мукано, Уганда, неподалеку от столицы Кампалы.

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Египет, Авария, Паром, Нил, Перегруз.
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