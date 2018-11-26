В Египте затонул паром, есть погибшие

Новости мира: В северной части Египта затонул перегруженный паром, есть жертвы.

На реке Нил затонул перегруженный паром, погибло пять человек. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на местные СМИ.

"Пять человек погибли в воскресенье, когда паром затонул в северной части Египта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было спасено двадцать человек. Причиной аварии считается перегрузка.

Согласно сообщению, на пароме разрешалось перевозить лишь 8 человек.

Как сообщалось, по меньшей мере 29 человек погибли в результате того, что круизное судно перевернулось в плохую погоду на озере Виктория в районе Мукано, Уганда, неподалеку от столицы Кампалы.