В Турции обеспокоены ситуацией в Керченском проливе

Новости мира: В Турции требуют разблокировать Керченский пролив и не допустить обострения ситуации.

В МИДе Турции призвали разблокировать Керченский пролив и не допустить обострения ситуации и нарушения стабильности в регионе Черного моря.

Об этом говорится в заявлении ведомства "Относительно напряженности в Азовском море и Керченском проливе", обнародованном в понедельник.

"Как Черноморская страна мы подчеркиваем, что пути из Керченского пролива не могут блокироваться. Мы призываем избегать шагов, которые могут поставить под угрозу региональный мир и стабильность, уважать международное право и избежать эскалаций напряженности, действовать в рамках здравого смысла и рассудительно", - заявили в МИДе Турции.

В Анкаре подчеркнули, что следят за развитием событий и обеспокоены атакой украинских кораблей со стороны РФ.

"Мы следим за развитием и ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе. В этом контексте мы обеспокоены новостью о том, что по кораблям, принадлежащим Украине, был открыт огонь и они поврежены", - говорится в документе.

Как сообщалось, российские спецназовцы обстреляли и захватили украинские корабли возле Керченского пролива. Сейчас три украинских судна остаются захваченными российским спецназом после того, как по ним был открыт огонь. Два украинских катера "Бердянск" и "Никополь" попали под огонь противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также заставили остановиться. По меньшей мере шесть украинских военнослужащих получили ранения.

В связи с чрезвычайными событиями в Азовском море Президент Петр Порошенко созвал Военный кабинет. Украина обратилась с требованием немедленно созвать заседание Совета безопасности ООН.

Во время экстренного заседания СНБО Президент поддержал предложение Военного кабинета о введении военного положения и обратиться к Верховной Раде.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что 26 ноября в 16:00 парламент примет решение о введении военного положения на 60 дней. В случае нормализации ситуации оно может быть отменено в любую минуту.