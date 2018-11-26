Скачать
Вторник, 27.11.2018
Климкин: У РФ есть планы в отношении всего юга Украины вплоть до Приднестровья
Климкин: У РФ есть планы в отношении всего юга Украины вплоть до Приднестровья
Столтенберг анонсировал встречу НАТО с участием Украины и Грузии
Столтенберг анонсировал встречу НАТО с участием Украины и Грузии
Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост

В Турции обеспокоены ситуацией в Керченском проливе

В Турции обеспокоены ситуацией в Керченском проливе
12:26 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости мира: В Турции требуют разблокировать Керченский пролив и не допустить обострения ситуации.

В МИДе Турции призвали разблокировать Керченский пролив и не допустить обострения ситуации и нарушения стабильности в регионе Черного моря.

Об этом говорится в заявлении ведомства "Относительно напряженности в Азовском море и Керченском проливе", обнародованном в понедельник.

"Как Черноморская страна мы подчеркиваем, что пути из Керченского пролива не могут блокироваться. Мы призываем избегать шагов, которые могут поставить под угрозу региональный мир и стабильность, уважать международное право и избежать эскалаций напряженности, действовать в рамках здравого смысла и рассудительно", - заявили в МИДе Турции.

В Анкаре подчеркнули, что следят за развитием событий и обеспокоены атакой украинских кораблей со стороны РФ.

"Мы следим за развитием и ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе. В этом контексте мы обеспокоены новостью о том, что по кораблям, принадлежащим Украине, был открыт огонь и они поврежены", - говорится в документе.

Как сообщалось, российские спецназовцы обстреляли и захватили украинские корабли возле Керченского пролива. Сейчас три украинских судна остаются захваченными российским спецназом после того, как по ним был открыт огонь. Два украинских катера "Бердянск" и "Никополь" попали под огонь противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также заставили остановиться. По меньшей мере шесть украинских военнослужащих получили ранения.

Денисова сообщила, что с 20 украинскими моряками общаются следователи

В связи с чрезвычайными событиями в Азовском море Президент Петр Порошенко созвал Военный кабинет. Украина обратилась с требованием немедленно созвать заседание Совета безопасности ООН.

Во время экстренного заседания СНБО Президент поддержал предложение Военного кабинета о введении военного положения и обратиться к Верховной Раде.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что 26 ноября в 16:00 парламент примет решение о введении военного положения на 60 дней. В случае нормализации ситуации оно может быть отменено в любую минуту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Турция, Черное море, Анкара, Керченский пролив.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине ввели военное положение: названы области
02 Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
03 Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
04 В НАТО сделали заявление о ситуации в Керченском проливе
05 Военное положение: Турчинов рассказал, когда и где ограничат права граждан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп прокомментировал обострение между Украиной и РФ
Обострение в Азовском море: Трамп дал комментарий
Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
Мобилизация во время военного положения: кого призовут
Парубий встретится с главами Европарламента и НАТО
Парубий встретится с главами Европарламента и НАТО
Биологи создали прозрачных мух
Биологи создали прозрачных мух
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь