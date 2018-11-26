Денисова сообщила, что с 20 украинскими моряками общаются следователи

Новости Украины: Украинская омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что с 20 украинскими моряками сейчас общаются следователи, трое человек находятся в лечебных учреждениях Керчи.

Сейчас российские следователи общаются с задержанными 20 украинскими моряками, которые находятся в Керчи. Об этом корреспонденту УНН сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Только что получила информацию от Москальковой (омбудсмен РФ - прим. ред.) - моряки находятся в городе Керчь в Пограничном управлении, а именно 20 человек. Сейчас с ними общается следователь РФ", - сообщила Денисова.

Появилась информация о раненых украинских военных моряках, которых захватила Россия во время агрессии в Черном море.

"По состоянию на сейчас в лечебных учреждениях оккупированного Крыма находятся: Артеменко Андрей Анатольевич (31 марта 1994 года рождения, Новоукраинка); Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года рождения, Одесса) Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года рождения, Одесса)" , - говорится в сообщении.

Информации о других украинских военных пока нет, отмечает портал.

Напомним, российские суда обстреляли и захватили украинские корабли возле Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения. ФСБ России подтвердила обстрел и задержание украинских кораблей в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает введение военного положения из-за нападения РФ на украинские корабли возле Керченского пролива.

Утром 25 ноября украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порту Мариуполя. Во время этого задания российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. Из экипажа никто не пострадал.

Со своей стороны Россия заявила, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива Украинские корабли начали выходить из Керченского пролива, но российские корабли преследовали их и угрожали применить оружие.