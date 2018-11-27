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Российскому оппозиционеру дали политубежище во Франции

Российскому оппозиционеру дали политубежище во Франции
17:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Франция дала политическое убежище российскому оппозиционеру Вячеславу Мальцеву.

Лидер запрещенного в России движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев, покинувший страну в прошлом году, получил политическое убежище во Франции. Об этом Мальцев сказал в своем канале в YouTube.

"Политическое руководство Франции предоставило мне политическое убежище. Меня и моих соратников признали политическими беженцами, признали политиками России – не экстремистами, не террористами, не агентами Кремля. Год и два месяца проходила работа (по проверке, проводимая спецслужбами Франции - ред.)", - сказал Мальцев.

Полиция Британии связалась с россиянами, которые получили убежище

Он уточнил, что ему и его соратникам предоставлена полная "физическая и правовая защита".

В 2017 году Мальцев через свой видеоблог активно призывал людей выйти на улицы 5 ноября с требованием отставки Владимира Путина. 26 октября 2017 года движение Мальцева было признано в России экстремистским. По делу "Артподготовки" было задержано больше 500 человек в нескольких городах России. Сам Мальцев покинул страну.

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Франция, РФ, Политическое убежище, Политубежище, Вячеслав Мальцев, Артподготовка.
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