Российскому оппозиционеру дали политубежище во Франции

Новости мира: Франция дала политическое убежище российскому оппозиционеру Вячеславу Мальцеву.

Лидер запрещенного в России движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев, покинувший страну в прошлом году, получил политическое убежище во Франции. Об этом Мальцев сказал в своем канале в YouTube.

"Политическое руководство Франции предоставило мне политическое убежище. Меня и моих соратников признали политическими беженцами, признали политиками России – не экстремистами, не террористами, не агентами Кремля. Год и два месяца проходила работа (по проверке, проводимая спецслужбами Франции - ред.)", - сказал Мальцев.

Он уточнил, что ему и его соратникам предоставлена полная "физическая и правовая защита".

В 2017 году Мальцев через свой видеоблог активно призывал людей выйти на улицы 5 ноября с требованием отставки Владимира Путина. 26 октября 2017 года движение Мальцева было признано в России экстремистским. По делу "Артподготовки" было задержано больше 500 человек в нескольких городах России. Сам Мальцев покинул страну.