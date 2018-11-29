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Дело Хашогги: Канада ввела санкции против 17 подданных Саудовской Аравии

Дело Хашогги: Канада ввела санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава МИД Канады заявила, что ограничения затрагивают лиц, которые, по мнению правительства Канады, причастны или имеют отношение к убийству Джамаля Хашогги.

Правительство Канады в четверг внесло в санкционной список 17 подданных Саудовской Аравии, связанных с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Турции, сообщают канадские СМИ.

Отмечается, что ограничительные меры включают замораживание всех активов этих лиц на канадской территории, а также запрет на въезд в Канаду.

Ранее подобные меры в отношении ряда саудовских подданных ввели Франция, Германия и США.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашогги был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

МИД Турции: Хашшоги убили спустя 7 минут после того, как он вошел в дипмиссию

Ранее американское издание "Вашингтон пост" опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Дж.Хашогги лежит на саудовском наследном принце Мухаммеде бен Салмане. В Эр-Рияде подобные сообщения опровергли, назвав их безосновательными.

В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с этим делом. Им предъявлены обвинения, в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

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Санкции, Канада, Саудовская Аравия, Убийство Хашогги, Дело Хашогги, Санкции против Саудовскои Аравии.
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