В Бахрейне найден мертвым командир Пятого флота ВМС США

Новости мира: В Бахрейне, где расположен Пятый флот ВМС США, в своей резиденции обнаружен мертвым его командующий вице-адмирал Скотт Стирни.

Пресс-служба ВМС США сообщила, что в Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США, найден мертвым его командующий вице-адмирал Скотт Стирни.

Сообщается, что тело вице-адмирала было обнаружено в его резиденции. Информации о причинах смерти пока нет, но известно, что она не имеет насильственного характера. Заместитель командующего Пятым флотом, контр-адмирал Пол Шлис, принял командование и вылетел в Бахрейн.

Пятый флот ВМС США был заново создан в 1995 году для действий в Персидском заливе, Красном море, Аравийском море и северо-западной части Индийского океана. Его база расположена в столице Бахрейна - Манаме.

За исключением штаба и отделов обеспечения, оперативные формирования флота постоянного состава не имеют, силы и средства выделяются по необходимости приказом Оперативного штаба ВМС США. Сейчас в него входят три морских тральщика и четыре патрульные корабли типа "Тайфун".