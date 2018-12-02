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В Бахрейне найден мертвым командир Пятого флота ВМС США

В Бахрейне найден мертвым командир Пятого флота ВМС США
10:16 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Бахрейне, где расположен Пятый флот ВМС США, в своей резиденции обнаружен мертвым его командующий вице-адмирал Скотт Стирни.

Пресс-служба ВМС США сообщила, что в Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США, найден мертвым его командующий вице-адмирал Скотт Стирни.

Сообщается, что тело вице-адмирала было обнаружено в его резиденции. Информации о причинах смерти пока нет, но известно, что она не имеет насильственного характера. Заместитель командующего Пятым флотом, контр-адмирал Пол Шлис, принял командование и вылетел в Бахрейн.

Пятый флот ВМС США был заново создан в 1995 году для действий в Персидском заливе, Красном море, Аравийском море и северо-западной части Индийского океана. Его база расположена в столице Бахрейна - Манаме.

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За исключением штаба и отделов обеспечения, оперативные формирования флота постоянного состава не имеют, силы и средства выделяются по необходимости приказом Оперативного штаба ВМС США. Сейчас в него входят три морских тральщика и четыре патрульные корабли типа "Тайфун".

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Все по теме:

Бахрейн, Умер, Обнаружен мертвым, Командующий вице-адмирал Скотт Стирни., Пятый флот ВМС США.
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