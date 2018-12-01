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В США объявлен общенациональный траур

В США объявлен общенациональный траур
17:37 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Президент США Дональд Трамп на среду, 5 декабря, объявил общенациональный траур в связи со смертью 41-ого президента США Джорджа Буша-старшего.

В США на 5 декабря объявлен общенациональный траур в связи со смертью Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает Bloomberg.

"Президент (Дональд Трамп — прим.ред.) назначил среду, 5 декабря, национальным траурным днем. Он и первая леди будут присутствовать на похоронах в Национальном соборе в Вашингтоне, округ Колумбия", — сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В этот день состояться и похороны Буша-старшего. В день траура будут закрыты часть финансовых учреждений.

Джордж Буш-старший — 41-й президент США. На этой должности он находился с 1989 по 1993 год, избирался от Республиканской партии. Он умер в возрасте 94-х лет, став долгожителем среди президентов США. У Джорджа Буша-старшего были серьезные проблемы со здоровьем. В текущем году его как минимум дважды госпитализировали. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и передвигался в инвалидном кресле.

Умер экс-президент США Джордж Буш-старший: биография и реакция политиков

Напомним, лидеры Европейского Союза выразили соболезнования семье и близким в связи с кончиной 41-ого президента США Джордша Буша-старшего. Президент Украины Петр Порошенко также выразил соболезнования семье и близким умершего экс-президента США Джорджа Буша-старшего и отметил, что при его президентстве Украина начала развитие сотрудничества с Соединенными Штатами, которое превратилось в стратегическое партнерство.

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США, Траур, Смерть, Джордж Буш-старший, Дональд Трамп, Объявлен, 5 декабря 2018 года.
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