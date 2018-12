Умер экс-президент США Джордж Буш-старший: биография и реакция политиков

Американские СМИ в субботу сообщили, что в возрасте 94-х лет скончался бывший президент США Джордж Буш-старший.

У Джорджа Буша-старшего были серьезные проблемы со здоровьем. В текущем году его как минимум дважды госпитализировали. В первый раз бывший президент США был госпитализирован в одну из клиник Хьюстона 22 апреля из-за инфекционного заболевания крови. Это произошло на следующий день после похорон его жены Барбары Буш, которая умерла 17 апреля.

Второй раз сорок первого президента США госпитализировали в больницу из-за низкого кровяного давления и общего недомогания 28 мая. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и передвигался в инвалидном кресле.

Биография

Джордж Герберт Уокер Буш родился 12 июня 1924 в городе Милтон штат Массачусетс в богатой семье сенатора и банкира Прескотта Буша и Дороти Уолкер.

В 1942 году Джордж окончил престижное военное училище – Академию Филлипса в Андовере и был зачислен в военно-морской флот. Он служил до конца войны, сделал 58 боевых вылетов и был награжден офицерским крестом ВМС и тремя боевыми медалями.

Политическую карьеру Буш начал в 1964 году – как представитель Республиканской партии он выставил свою кандидатуру в Сенат, но потерпел поражение.

В 1980 году Буш решает баллотироваться в президенты. Однако проиграв на первичных выборах Рональду Рейгану, он баллотируется на пост вице-президента и в ноябре 1980 года занимает эту должность.

В 1988 году он вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны и выиграл выборы. 20 января 1989 Джордж Буш-старший официально вступил в должность главы Белого Дома, изменив Рональда Рейгана.

Джордж Буш-старший был 41-м президентом США и занимал эту должность с 1989 по 1993 год. Его сын, Джордж Буш-младший пошел по стопам отца, став 43-м президентом страны.

Американские СМИ отмечают, что на срок президентства Дж.Буша старшего пришелся ряд важных геополитических событий - таких, как распад СССР и международная военная операция против президента Ирака Саддама Хусейна "Буря в пустыне".

Реакция политиков

Президент США Дональд Трамп с супругой выразили соболезнования родным.

"Наши сердца страдают из-за смерти Буша-старшего, и мы вместе с американским народом направляем наши молитвы всей семье Буш, так как чтим жизнь и наследие 41-го президента", — говорится в заявлении.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7

Трамп отметил "неподдельный реализм Буша, его разоружающее остроумие и непоколебимую приверженность вере, семье и стране", которыми он "вдохновлял поколения американцев поступать на госслужбу".

Экс-президент США Барак Обама прокомментировал кончину своего предшественника Джорджа Буша — старшего. Обама назвал 41-го президента США патриотом и покорным слугой своей страны.

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY

— Barack Obama (@BarackObama) 1 декабря 2018 г.