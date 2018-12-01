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Умер экс-президент США Джордж Буш-старший: биография и реакция политиков

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Умер экс-президент США Джордж Буш-старший: биография и реакция политиков
09:21 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама выразили соболезнования в связи со смертью 41-ого президента США Джорджа Буша-старшего.

Американские СМИ в субботу сообщили, что в возрасте 94-х лет скончался бывший президент США Джордж Буш-старший.

У Джорджа Буша-старшего были серьезные проблемы со здоровьем. В текущем году его как минимум дважды госпитализировали. В первый раз бывший президент США был госпитализирован в одну из клиник Хьюстона 22 апреля из-за инфекционного заболевания крови. Это произошло на следующий день после похорон его жены Барбары Буш, которая умерла 17 апреля.

Второй раз сорок первого президента США госпитализировали в больницу из-за низкого кровяного давления и общего недомогания 28 мая. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и передвигался в инвалидном кресле.

Биография 

Джордж Герберт Уокер Буш родился 12 июня 1924 в городе Милтон штат Массачусетс в богатой семье сенатора и банкира Прескотта Буша и Дороти Уолкер.

В 1942 году Джордж окончил престижное военное училище – Академию Филлипса в Андовере и был зачислен в военно-морской флот. Он служил до конца войны, сделал 58 боевых вылетов и был награжден офицерским крестом ВМС и тремя боевыми медалями.

Политическую карьеру Буш начал в 1964 году – как представитель Республиканской партии он выставил свою кандидатуру в Сенат, но потерпел поражение.

В 1980 году Буш решает баллотироваться в президенты. Однако проиграв на первичных выборах Рональду Рейгану, он баллотируется на пост вице-президента и в ноябре 1980 года занимает эту должность.

В 1988 году он вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны и выиграл выборы. 20 января 1989 Джордж Буш-старший официально вступил в должность главы Белого Дома, изменив Рональда Рейгана.

Джордж Буш-старший был 41-м президентом США и занимал эту должность с 1989 по 1993 год. Его сын, Джордж Буш-младший пошел по стопам отца, став 43-м президентом страны.

Американские СМИ отмечают, что на срок президентства Дж.Буша старшего пришелся ряд важных геополитических событий - таких, как распад СССР и международная военная операция против президента Ирака Саддама Хусейна "Буря в пустыне".

Реакция политиков

Президент США Дональд Трамп с супругой выразили соболезнования родным.

"Наши сердца страдают из-за смерти Буша-старшего, и мы вместе с американским народом направляем наши молитвы всей семье Буш, так как чтим жизнь и наследие 41-го президента", — говорится в заявлении.

Трамп отметил "неподдельный реализм Буша, его разоружающее остроумие и непоколебимую приверженность вере, семье и стране", которыми он "вдохновлял поколения американцев поступать на госслужбу".

Экс-президент США Барак Обама прокомментировал кончину своего предшественника Джорджа Буша — старшего. Обама назвал 41-го президента США патриотом и покорным слугой своей страны.

"Америка потеряла патриота и покорного слугу в лице Джорджа Герберта Уокера Буша. В то время как в наших сердцах сегодня горечь утраты, они также наполнены благодарностью. Наши мысли со всей семьёй Буш этой ночью и всеми, кого вдохновлял пример Джорджа и Барбары", — сказано в заявлении.

43-й президент США, Джордж Буш — младший, прокомментировал смерть отца, Джорджа Буша — старшего. Он поблагодарил друзей и сограждан за соболезнования.

"Джеб, Нейл, Марвин, Дороти и я с грустью сообщаем о том, что после 94 выдающихся лет наш дорогой отец скончался. Джордж Буш — старший был человеком с сильнейшим характером и лучшим отцом, о котором сын или дочь могут мечтать. Вся семья Буш очень благодарна 41-му президенту за жизнь и любовь, за сострадание — тем, кто заботился об отце и молился за него", — говорится в сообщении Буша-младшего.

Напомним, во время велосипедной прогулки возле Техасского медицинского центра в Хьюстоне 20 июля 2018 года был застрелен врач-кардиолог Марк Хаускнехт, который лечил бывшего американского президента Джорджа Буша-старшего. Отмечается, что стрелок также ехал на велосипеде позади Хаускнехта. Когда врач пропустил велосипедиста, который ехал в другую сторону, последний развернулся и дважды выстрелил в Хаускнехта.

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