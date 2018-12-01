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Порошенко отреагировал на смерть Джорджа Буша-старшего

Порошенко отреагировал на смерть Джорджа Буша-старшего
14:02 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семье экс-президента США Джорджа Буша-старшего и заявил, что считает его настоящим лидером.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семье и близким умершего экс-президента США Джорджа Буша-старшего и отметил, что при его президентстве Украина начала развитие сотрудничества с Соединенными Штатами, которое превратилось в стратегическое партнерство. Об этом Глава государства сообщил в Facebook.

"Не стало бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Настоящий лидер и государственник. Человек-история, при президентстве которого мир увидел завершение холодной войны", - отметил Президент.

Он назвал Джорджа Буша-старшего человеком-эпохой, на глазах которого Украина восстановила свою независимость.

"При его президентстве мы начали развитие нашего сотрудничества в интересах демократии и сегодня гордимся высоким уровнем стратегического партнерства между Украиной и США. В это время скорби наши искренние соболезнования его семье и близким, всему дружественному американскому народу", - добавил Порошенко.

Умер экс-президент США Джордж Буш-старший: биография и реакция политиков

Как сообщалось ранее, в США на 95-ом году жизни скончался бывший президент США Джордж Буш-старший. У Джорджа Буша-старшего были серьезные проблемы со здоровьем. В текущем году его как минимум дважды госпитализировали. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и передвигался в инвалидном кресле.

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Смерть, Петр Порошенко, Соболезнования, Джордж Буш-старший, Умер 41-й президент США.
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