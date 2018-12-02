США нанесли авиаудар в Сомали, ликвидированы 9 боевиков

Новости мира: Военные США заявили об уничтожении 9 боевиков в Сомали в результате воздушного удара.

В Сомали в результате авиаудара США убиты 9 боевиков. Об этом сообщает Reuters.

"Американские военные заявили, что уничтожили девять боевиков в результате воздушного удара, направленного против группировки Аль-Шабааб в Сомали", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты осуществляют регулярные воздушные удары в Сомали в поддержку правительства, которое многие годы ведет борьбу против группировки Аль-Шабааб.

Как сообщалось, в марте 2017 года президент США Дональд Трамп разрешил американским военным осуществлять точные удары, направленные против Аль-Шабааба. В 2018 году США осуществили 31 авиаудар против этой группировки. В этом году мощнейшая атака была осуществлена в октябре, когда были убиты около 60 боевиков. Контингент армии США в Сомали насчитывает порядка 500 военнослужащих, в основном в консультативных целях. На фоне планов сокращения количества американских войск в Африке в целом Пентагон заявил, что силы США в Сомали останутся на прежнем уровне в связи с террористическими угрозами, которые исходят из Восточной Африки.