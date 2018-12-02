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Путин заявил, что "в двух словах" обсудил с Трампом ситуацию в Керченском проливе

Путин заявил, что &quot;в двух словах&quot; обсудил с Трампом ситуацию в Керченском проливе
17:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Президент РФ Владимир Путин заявил, что "в двух словах" ответил на вопросы президента США Дональда Трампа, связанные с инцидентом в Черном море.

Президент России Владимир Путин сообщил,  что имел короткий разговор с президентом США Дональдом Трампом на саммите "двадцатки". В беседе президент РФ изложил американскому коллеге свое видение российской агрессии в Черном море, хотя у президента США другая позиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы, что называется "на ногах", - там (на саммите G20 —прим.  ред.) все друг с другом общаются — мы тоже пообщались с президентом Трампом. В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море ... У него (американского президента Трампа — прим. ред.) Своя позиция по этим вопросам, проблем. У меня — своя. Мы во всяком случае остались при своем мнении, но во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", - сообщил глава российского государства, отвечая на вопрос корреспондента российского издания.

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что принял решение отказаться от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине в связи с российской агрессией в Керченском проливе.

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25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы на Черном море до порта Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированной Керчи. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 23 моряка, среди которых 6 получили ранения.

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Керченский пролив, Владимир Путин, Дональд Трамп, Обсудили ситуацию, Захват украинских моряков, Захват украинских суден.
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