На западе Индонезии погибло семь человек

Новости мира: Вчера, 2 декабря, в провинции Северная Суматра семь человек погибли, еще семеро получили тяжелые травмы в результате схода оползня на гостиницу.

По меньшей мере семь человек погибли, еще семь пострадали в результате схода оползня на гостиницу в провинции Северная Суматра на западе Индонезии.

Все 14 человек являются путешествующие студенты университета, которые остановились в отеле в деревне Даулу округа Каро. Пострадавшие доставлены в местные больницы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало. Медики работают над идентификацией жертв.

Глава поисково-спасательной службы провинции Мухаммада Агус Вибисон заявил, что тела всех погибших были доставлены в больницу для опознания, пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, два человека погибли в результате схода оползня в городе Эвора в центральной части Португалии.